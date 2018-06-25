На матче Уругвая и России на стадионе будут бесплатно раздавать воду

В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Уругвая и России, разыграв между собой первое место в группе А.

В связи с жаркой погодой, которая установилась в Самарской области, на «Самара-Арене», будет организована бесплатная раздача воды. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, ожидается около 35 градусов тепла.

«В день матча ожидается жаркая погода. Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды», – говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.