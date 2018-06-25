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    На матче Уругвая и России на стадионе будут бесплатно раздавать воду

    В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Уругвая и России, разыграв между собой первое место в группе А.

    В связи с жаркой погодой, которая установилась в Самарской области, на «Самара-Арене», будет организована бесплатная раздача воды. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, ожидается около 35 градусов тепла.

    «В день матча ожидается жаркая погода. Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды», – говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

    Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 11:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:28

      Организация идет в правильном направлении, в такую жару это необходимо.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2018, 14:11

      Только воду?Сразу что-то вспомнилась надпись в школьном туалете:" Не пей воды из унитаза!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15391

      японец 25 июня 2018, 13:18

      Вода бесплатная---пейте сколько хотите.
      А вот за туалет уже придётся заплатить.
      Бизнес .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июня 2018, 12:52

      в Волгограде сейчас +40 в тени начало матча с Самарой в одно время и ни кто ни чего пока раздавать не собирается или Египет с Саудовской Аравией привычные к такой жаре

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > giluxa1963 25 июня 2018, 13:03

      Таково руководство Волгоградской области !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > giluxa1963 25 июня 2018, 13:29

      ну ж могли бы организовать

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > petrucho-spb 26 июня 2018, 19:20

      так организовано но не даром - плати и пей

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 12:07

      Уругвайцам отдельную канистру со снотворным...

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > KOLBIS 25 июня 2018, 12:22

      вот ты злой)

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > petrucho-spb 25 июня 2018, 12:34

      Я ж пошутил,что злой-то сразу,настроение хорошее в преддверии матча...

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > KOLBIS 25 июня 2018, 13:27

      )))))ладно верю и хорошего настроения!!!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > petrucho-spb 25 июня 2018, 13:35

      И Вам взаимно!!!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > KOLBIS 25 июня 2018, 14:07

      Спасибо!

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