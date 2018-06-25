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    Хохлов – о победе «Динамо» 8:0: «Это была тренировка с повышенной нагрузкой»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен первой победой своей команды при подготовке к сезону. Накануне бело-голубые обыграли болгарский «Черноморец» со счетом 8:0.

    «Провели первую игру после продолжительного отпуска и недели тренировок. Так что можно сказать, что это была тренировка с повышенной нагрузкой.

    Единственное, ребята сегодня провели по тайму, в то время как в идеале хотелось бы посмотреть команду на большем отрезке игрового времени. Однако мы изначально не планировали давать каждому из игроков более 45 минут игрового времени. Тем более что ребята дополнительно сегодня поработали.

    В целом физической формой на восьмой день подготовки доволен. Порадовало и то, что то, о чем мы договаривались – те связи, которые наигрываем, те требования, которые предъявляем – было выполнено. То есть не вышли расхлябанными.

    Какой гол понравился больше всего? Темникова, наверное. В принципе все наши голы были хорошие, но Ваня здорово прямо попал», – рассказал Хохлов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.06.2018 07:55
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