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    Хиддинк – про Мутко: «Взял его за локоть и сказал: «Виталий, нам надо выйти»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о работе в национальной команде. Специалист сообщил, что ему несколько раз приходилось просить Виталия Мутко не мешать тренировочному процессу.

    – В начале вашего пребывания в России Виталию Мутко не нравились многие ваши требования. Помню, как вы выставили его перед игрой с Израилем из раздевалки.

    – Помню, сначала мы играли товарищеский матч с Латвией. Мутко перед игрой пришел в раздевалку, потому что ему самому хотелось видеть, какова ситуация. Вот только его спич продолжался слишком долго. Пришлось сказать ему: «Виталий (я обращался к нему именно так, поскольку о традиции с отчествами узнал намного позже, когда меня самого нарекли Гусом Ивановичем), на следующий раз, когда у нас уже начнется отборочный турнир, – большая просьба. Пожалуйста, приходите перед игрой, обращайтесь к ребятам, но не более чем секунд на тридцать: вперед, за страну, и так далее. А потом, будьте любезны, выйти из раздевалки, потому что парням надо сконцентрироваться перед игрой». Мутко сказал: «О'кей, о'кей!»

    А потом была игра с Израилем на «Динамо». Он опять пришел за полтора часа до матча. Вначале все было нормально: президент РФС выступал перед ребятами полминуты – и вышел. Я – вслед за ним. Парням надо было переодеваться, готовиться выйти на поле. Я пошел налево, Мутко – направо. И вдруг оборачиваюсь и вижу, как Виталий – вжик! – ввинчивается обратно в раздевалку!

    Я подождал секунд десять, потом вошел вслед за ним. Он эмоционально что-то говорил игрокам. И тут я взял его за локоть и сказал: «Виталий, вам надо выйти». Ему пришлось это сделать. Футболисты смотрели на все это широко открытыми глазами: что происходит?! Любого русского тренера на моем месте, думаю, «убили» бы. Но я должен был это сделать. По тем самым соображениям, о которых говорил Горбачев. Однако должен отметить, что потом у меня всегда была поддержка федерации, а это очень важно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2018 06:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:07

      Назойливость- нехорошее качество.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Medbrat13 24 июня 2018, 09:12

      Вите уже давно надо выйти......))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Medbrat13 24 июня 2018, 13:07

      Витя и вышел,Виталий остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 июня 2018, 08:09

      Комсомольские традиции не уходят.А пора бы. Пора всех этих мудько перевести на задний двор для чистки снега. Им все кажется что только они все понимают и все могут решать и решить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:00

      детский сад

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 24 июня 2018, 08:00

      да что там детский1 сад, я бы сказал даже не побоюсь этого слова ясли младшая группировка

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 07:54

      Какая каналья-этот никчёмный мутко !

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 июня 2018, 06:46

      Этот Виталий ввинтится куда угодно.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vick-north-west 24 июня 2018, 09:36

      причём без смазки

      1
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