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  • Хиддинк – про Мутко: «Взял его за локоть и сказал: «Виталий, нам надо выйти»

Хиддинк – про Мутко: «Взял его за локоть и сказал: «Виталий, нам надо выйти»

24 июня 2018, 06:40
9

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о работе в национальной команде. Специалист сообщил, что ему несколько раз приходилось просить Виталия Мутко не мешать тренировочному процессу.

– В начале вашего пребывания в России Виталию Мутко не нравились многие ваши требования. Помню, как вы выставили его перед игрой с Израилем из раздевалки.

– Помню, сначала мы играли товарищеский матч с Латвией. Мутко перед игрой пришел в раздевалку, потому что ему самому хотелось видеть, какова ситуация. Вот только его спич продолжался слишком долго. Пришлось сказать ему: «Виталий (я обращался к нему именно так, поскольку о традиции с отчествами узнал намного позже, когда меня самого нарекли Гусом Ивановичем), на следующий раз, когда у нас уже начнется отборочный турнир, – большая просьба. Пожалуйста, приходите перед игрой, обращайтесь к ребятам, но не более чем секунд на тридцать: вперед, за страну, и так далее. А потом, будьте любезны, выйти из раздевалки, потому что парням надо сконцентрироваться перед игрой». Мутко сказал: «О'кей, о'кей!»

А потом была игра с Израилем на «Динамо». Он опять пришел за полтора часа до матча. Вначале все было нормально: президент РФС выступал перед ребятами полминуты – и вышел. Я – вслед за ним. Парням надо было переодеваться, готовиться выйти на поле. Я пошел налево, Мутко – направо. И вдруг оборачиваюсь и вижу, как Виталий – вжик! – ввинчивается обратно в раздевалку!

Я подождал секунд десять, потом вошел вслед за ним. Он эмоционально что-то говорил игрокам. И тут я взял его за локоть и сказал: «Виталий, вам надо выйти». Ему пришлось это сделать. Футболисты смотрели на все это широко открытыми глазами: что происходит?! Любого русского тренера на моем месте, думаю, «убили» бы. Но я должен был это сделать. По тем самым соображениям, о которых говорил Горбачев. Однако должен отметить, что потом у меня всегда была поддержка федерации, а это очень важно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Хиддинк Гус Мутко Виталий
Комментарии (9)
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vick-north-west
1529811997
Этот Виталий ввинтится куда угодно.
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yorgenbarenz
1529816089
Какая каналья-этот никчёмный мутко !
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спанчес
1529816408
детский сад
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val-berezko
1529816951
Комсомольские традиции не уходят.А пора бы. Пора всех этих мудько перевести на задний двор для чистки снега. Им все кажется что только они все понимают и все могут решать и решить.
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Medbrat13
1529820735
Вите уже давно надо выйти......))
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zigbert
1529903220
Назойливость- нехорошее качество.
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