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    Сантуш: «Роналду – как портвейн: с возрастом становится еще лучше»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сравнил нападающего команды Криштиану Роналду с портвейном, который с годами становится только лучше.

    В матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Марокко (1:0) 33-летний футболист забил единственный гол и принес португальцам победу. В двух стартовых играх турнира Роналду записал на свой счет уже четыре гола.

    «Криштиану – как портвейн: с возрастом еще лучше становится. Он постоянно развивается, в отличие от других. Он знает себя и то, чего может добиться. Через три года он еще будет работать по-другому – не так, как сейчас. Потому что знает, на что способен», – сказал Сантуш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2018 18:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 июня 2018, 21:14

      Роналду-король. Месси пока не проявился. Неймар вообще сдался и сбежал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2018, 18:15

      777

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c > Asbjorn 20 июня 2018, 20:25

      три топора)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      LX Zet > fabio_c 20 июня 2018, 21:07

      стали другими дела)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > Asbjorn 20 июня 2018, 23:29

      "МАДЕРА" - лучше

      0
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