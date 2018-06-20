Сантуш: «Роналду – как портвейн: с возрастом становится еще лучше»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сравнил нападающего команды Криштиану Роналду с портвейном, который с годами становится только лучше.

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Марокко (1:0) 33-летний футболист забил единственный гол и принес португальцам победу. В двух стартовых играх турнира Роналду записал на свой счет уже четыре гола.

«Криштиану – как портвейн: с возрастом еще лучше становится. Он постоянно развивается, в отличие от других. Он знает себя и то, чего может добиться. Через три года он еще будет работать по-другому – не так, как сейчас. Потому что знает, на что способен», – сказал Сантуш.