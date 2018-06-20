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    Витиньо: «В прошлом сезоне ЦСКА костьми ложился, но шел вперед и добывал победы. Не у каждой команды такая сила духа»

    Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как непросто приходилось армейцам в прошлом сезоне из-за постоянных травм основных футболистов. По словам бразильца, команда проявила большую силу духа.

    «Думаю, всех надо поздравить с отличными результатами. Можно сказать, что мы выступаем в усеченном составе, но за счет неистовых усилий достигаем своих целей. Это доказывает силу и каждого футболиста в отдельности, и команды в целом.

    В определенные моменты приходилось очень непросто, игроки выпадали из-за травм. Не каждая команда способна проявить такую силу духа. Мы костьми ложились, но шли вперед и добывали победы. У нас очень сильная команда, и это прекрасно», – сказал Витиньо.

    /По итогам сезона-2017/18 ЦСКА занял второе место, обойдя в турнирной таблице «Спартак» в последнем туре.

    Источник: Бобсоккер

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    20.06.2018 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 июня 2018, 05:17

      интересно о своем духе он рассказывал и в чем он проявлялся

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 20 июня 2018, 16:38

      "Вся команда костьми ложилась, один я губки дул, когда что-то шло не так."

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 июня 2018, 16:11

      Че то ты разговорился Витя...Лично я, ожидал от тебя большего.. Давай тренируйся лучше...

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