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  • Витиньо: «В прошлом сезоне ЦСКА костьми ложился, но шел вперед и добывал победы. Не у каждой команды такая сила духа»

Витиньо: «В прошлом сезоне ЦСКА костьми ложился, но шел вперед и добывал победы. Не у каждой команды такая сила духа»

20 июня 2018, 16:07
3

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как непросто приходилось армейцам в прошлом сезоне из-за постоянных травм основных футболистов. По словам бразильца, команда проявила большую силу духа.

«Думаю, всех надо поздравить с отличными результатами. Можно сказать, что мы выступаем в усеченном составе, но за счет неистовых усилий достигаем своих целей. Это доказывает силу и каждого футболиста в отдельности, и команды в целом.

В определенные моменты приходилось очень непросто, игроки выпадали из-за травм. Не каждая команда способна проявить такую силу духа. Мы костьми ложились, но шли вперед и добывали победы. У нас очень сильная команда, и это прекрасно», – сказал Витиньо.

/По итогам сезона-2017/18 ЦСКА занял второе место, обойдя в турнирной таблице «Спартак» в последнем туре.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (3)
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Чикомас
1529500276
Че то ты разговорился Витя...Лично я, ожидал от тебя большего.. Давай тренируйся лучше...
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spartak4everr
1529501892
"Вся команда костьми ложилась, один я губки дул, когда что-то шло не так."
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sprint5
1529547467
интересно о своем духе он рассказывал и в чем он проявлялся
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