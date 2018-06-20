Витиньо: «В прошлом сезоне ЦСКА костьми ложился, но шел вперед и добывал победы. Не у каждой команды такая сила духа»

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как непросто приходилось армейцам в прошлом сезоне из-за постоянных травм основных футболистов. По словам бразильца, команда проявила большую силу духа.

«Думаю, всех надо поздравить с отличными результатами. Можно сказать, что мы выступаем в усеченном составе, но за счет неистовых усилий достигаем своих целей. Это доказывает силу и каждого футболиста в отдельности, и команды в целом.

В определенные моменты приходилось очень непросто, игроки выпадали из-за травм. Не каждая команда способна проявить такую силу духа. Мы костьми ложились, но шли вперед и добывали победы. У нас очень сильная команда, и это прекрасно», – сказал Витиньо.

/По итогам сезона-2017/18 ЦСКА занял второе место, обойдя в турнирной таблице «Спартак» в последнем туре.