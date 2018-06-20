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    Витиньо: «Без сомнения, гол в ворота «Спартака» можно назвать особенным»

    Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, какой из своих голов, забитых в прошлом сезоне, стал для него особенным.

    «Без сомнения, гол «Спартаку» можно назвать особенным. Все забитые голы врезаются в память, но победный мяч в класико, к тому же на последних минутах, запоминается надолго. Гол в ворота «Анжи» также получился очень важным. Мы выполнили задачу, пробились в Лигу чемпионов. В общем, я соглашусь с вами, мне тоже именно эти мячи запомнились больше других.

    Вообще, после возвращения из Бразилии довелось пережить, в том числе, и непростые моменты. Какое-то время я провел в запасе. Мог бы психологически сломаться, но позитивное мышление не позволило мне опустить руки. Нужно терпеть, разбираться в себе, понять, что необходимо сделать для исправления ситуации. По сути, каждый мой забитый мяч – словно символ правильного отношения к делу», – сказал Витиньо.

    В сезоне-2017/18 бразилец провел за армейцев 46 поединков, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Бобсоккер

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    20.06.2018 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июня 2018, 15:36

      А ещё есть что вспомнить ?
      Например 3-0 ?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июня 2018, 13:44

      сейчас ЧМ идёт а витя только проснулся вспомнил про свои голы

      4
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