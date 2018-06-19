Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар покинул тренировку сборной Бразилии спустя пять минут после ее начала. У форварда боли в ноге

    Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку команды. Футболист покинул занятие в сопровождении физиотерапевта спустя всего пару минут после его начала из-за боли в правой лодыжке. Тренерский штаб желто-синих рассчитывает на форварда на следующей тренировке в среду.

    В воскресенье, 17 июня, сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018. В течение всего поединка Неймар регулярно оказывался на газоне. Швейцарцы совершили на нем десять нарушений правил. Нападающий не присутствовал на вчерашней тренировке и занимался индивидуально.

    В следующем матче на турнире Бразилия 22 июня встретится с Коста-Рикой, а завершит групповой этап игрой против Сербии 27 числа.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:40

      Швейцарцы обстучали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июня 2018, 21:42

      В заднице боли нет ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июня 2018, 19:58

      Лапша и из лодыжки видать полезла,может скинемся парню на еду нормальную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 19 июня 2018, 19:52

      Могли бы ему и побольше дать отдохнуть после травмы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 19 июня 2018, 18:54

      Ну, всё недотрога заныла...............

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11