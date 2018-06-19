Неймар покинул тренировку сборной Бразилии спустя пять минут после ее начала. У форварда боли в ноге

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку команды. Футболист покинул занятие в сопровождении физиотерапевта спустя всего пару минут после его начала из-за боли в правой лодыжке. Тренерский штаб желто-синих рассчитывает на форварда на следующей тренировке в среду.

В воскресенье, 17 июня, сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018. В течение всего поединка Неймар регулярно оказывался на газоне. Швейцарцы совершили на нем десять нарушений правил. Нападающий не присутствовал на вчерашней тренировке и занимался индивидуально.

В следующем матче на турнире Бразилия 22 июня встретится с Коста-Рикой, а завершит групповой этап игрой против Сербии 27 числа.