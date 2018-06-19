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    Лидеры «Челси» недовольны отсутствием трансферов у клуба

    Лидеры «Челси» обеспокоены отсутствием прогресса в совершении клубом трансферов в летнее межсезонье.

    Футболисты синих недовольны тем фактом, что некоторые из соперников в борьбе за титул в отличие от них уже начали укрепляться в преддверии нового сезона АПЛ, несмотря на чемпионат мира.

    Повторение прошлогоднего сценария не только поставит под сомнение шансы «Челси» на чемпионство, но также не поспособствует сохранению в клубе полузащитника Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа.

    Ранее оба бельгийских игрока, контракты которых истекают соответственно через два года и через год, призвали «Челси» заявить о своих амбициях в течение ближайшего сезона.

    Источник: Tribalfootball

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    19.06.2018 15:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 07:46

      Вам Батшуайи нужен ? тоже ведь Бельгиец ) А то его продают! Сыгранность тоже важный фактор )))

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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 07:43

      Берите Оланаре и Идову из Амкара )))

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 июня 2018, 23:05

      Азара оставить Тибо пошел нах.....

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 июня 2018, 22:28

      ща Абрамович потихоньку убьет Челси.. такая вот мстя англичанам.. зато появится новый супер клуП .. какой -нибудь заХапоэль !

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 19 июня 2018, 16:26

      Лидеры ЦСКА тоже недовольны отсутствием трансферов в последние лет 5...

      1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 19 июня 2018, 15:56

      Что за бред....Игрокам платят деньги, чтобы те пахали на поле, а не обсуждали трансферные дела клуба, и были недовольны отсутствием новых игроков.

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