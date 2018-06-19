Лидеры «Челси» недовольны отсутствием трансферов у клуба

Лидеры «Челси» обеспокоены отсутствием прогресса в совершении клубом трансферов в летнее межсезонье.

Футболисты синих недовольны тем фактом, что некоторые из соперников в борьбе за титул в отличие от них уже начали укрепляться в преддверии нового сезона АПЛ, несмотря на чемпионат мира.

Повторение прошлогоднего сценария не только поставит под сомнение шансы «Челси» на чемпионство, но также не поспособствует сохранению в клубе полузащитника Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа.

Ранее оба бельгийских игрока, контракты которых истекают соответственно через два года и через год, призвали «Челси» заявить о своих амбициях в течение ближайшего сезона.