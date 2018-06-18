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    Дзюба: «Салах очень крутой, но мы готовимся играть против команды»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта. Также Дзюба высказался об игре форварда египтян Мохамеда Салаха.

    «Мы футболисты все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было.

    Один Салах не может вытащить. Роналду Испании три забил, но это Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», – сказал Дзюба.

    Матч Россия – Египет продет завтра, 19 июня. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    18.06.2018 20:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 июня 2018, 03:48

      Удачи нашей сборной, не подведите

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 19 июня 2018, 03:38

      Давай Дзюбиньо удиви

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июня 2018, 00:44

      Извини,дорогой Дзюба,но разве ты лидер? Может быть в раздевалке или на отдыхе,но на поле-бревно.Очень странно повел себя гл.тренер,которого вы с Кокориным высмеивали,показывая усы,отдавая тебе честь после твоего козлинного прыжка при попадании мяча в голову и отскока в ворота.Видимо вы нашли друг друга. Болеем за СБОРНУЮ РОССИИ!

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      Рейтинг: +77

      Ляба > val-berezko 19 июня 2018, 02:00

      Херь несешь, Ты не святой, что бы осуждать или судить людей,вышел на поле, гол забил? задачу выполнил?...чем ты не доволен...Можешь лудчше? покажи...а иначе сиди и молчи в тряпочку...Пацан старается, делает Все, что может, играет как умеет.
      Он тебе усы рисовал? ты знаешь подробности? Может они с Черчесовым уже обсудили этот момент, пожали руки,забыли и пошли дальше...Если Черчеса это не парит, то тебя и падавно не должно е.бать...Каждый живёт Так, как хочет...Святые по земле не ходят...

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 июня 2018, 23:57

      покажите что можете не только кальян курить, египет обязаны пройти...

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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 22:32

      На себя посмотри, Дзюбище! ) Ты не намного хуже ))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2018, 21:07

      тут хваленые форварды и признанные игроки не могут забить совсем уж не грозным сборным.... а из салаха делают страшилку футбольную...

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > 84aivengo 19 июня 2018, 00:48

      Черчесов с мудькой сами себя пугают и передают это настроение в команду- надо скорей закончить и в кассу. А Мексика ставит цель -дойти до финала(они не дураки,все понимают,но цель ставят).

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 18 июня 2018, 20:36

      А ЧТО ЕСЛИ С САЛАХОМ ОБОЙТИСЬ КАК с НЕЙМАРОМ!!!!ЕСТЬ МОХАМЕД и НЕТ САЛАХА!!??НАДО ПРЕДУПРЕДИТЬ НАПАДАЕЩЕГО ПАДАТЬ КАРТИНО и ПОБОЛЬШЕ КАРТОЧЕК ЖЕЛТЫХ ,КРАСНЫХ !!??А В МЕНЬШЕСТВЕ МОЖНО ЛЮБОГО ПОБЕДИТЬ ВОТ ТАКАЯ ПРОСТАЯ ТАКТИКА!!!ПОБЕДА НУЖНА КАК ВОЗДУХ РОССИИ!!!И ВСЯКИЕ ОКАЗИИ НАМ НЕ НУЖНЫ!!!СПОКОЙСТВИЕ и ВЫДЕРЖКУ И ПОБЕДА НАША!!!НАДО СМОТРЕТЬ РЕАЛЬНО УРУГВАЙ МЫ НЕ ОСИЛИМ ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К РОССИИ!!!!

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      Рейтинг: +77

      Ляба > RUPRICHT 19 июня 2018, 00:40

      Если, не в силах обыграть Уругвай...о чем можно говорить тогда?...Уругвай-Египет самая тухлая игра в первом круге...

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