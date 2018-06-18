Дзюба: «Салах очень крутой, но мы готовимся играть против команды»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта. Также Дзюба высказался об игре форварда египтян Мохамеда Салаха.

«Мы футболисты все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было.

Один Салах не может вытащить. Роналду Испании три забил, но это Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», – сказал Дзюба.

Матч Россия – Египет продет завтра, 19 июня. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.