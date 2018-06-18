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  • Дзюба: «Салах очень крутой, но мы готовимся играть против команды»

Дзюба: «Салах очень крутой, но мы готовимся играть против команды»

18 июня 2018, 20:04
10

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта. Также Дзюба высказался об игре форварда египтян Мохамеда Салаха.

«Мы футболисты все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было.

Один Салах не может вытащить. Роналду Испании три забил, но это Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», – сказал Дзюба.

Матч Россия – Египет продет завтра, 19 июня. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Египет Дзюба Артем
Комментарии (10)
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RUPRICHT
1529343407
А ЧТО ЕСЛИ С САЛАХОМ ОБОЙТИСЬ КАК с НЕЙМАРОМ!!!!ЕСТЬ МОХАМЕД и НЕТ САЛАХА!!??НАДО ПРЕДУПРЕДИТЬ НАПАДАЕЩЕГО ПАДАТЬ КАРТИНО и ПОБОЛЬШЕ КАРТОЧЕК ЖЕЛТЫХ ,КРАСНЫХ !!??А В МЕНЬШЕСТВЕ МОЖНО ЛЮБОГО ПОБЕДИТЬ ВОТ ТАКАЯ ПРОСТАЯ ТАКТИКА!!!ПОБЕДА НУЖНА КАК ВОЗДУХ РОССИИ!!!И ВСЯКИЕ ОКАЗИИ НАМ НЕ НУЖНЫ!!!СПОКОЙСТВИЕ и ВЫДЕРЖКУ И ПОБЕДА НАША!!!НАДО СМОТРЕТЬ РЕАЛЬНО УРУГВАЙ МЫ НЕ ОСИЛИМ ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К РОССИИ!!!!
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84aivengo
1529345273
тут хваленые форварды и признанные игроки не могут забить совсем уж не грозным сборным.... а из салаха делают страшилку футбольную...
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Тибер
1529350367
На себя посмотри, Дзюбище! ) Ты не намного хуже ))
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vovan55
1529355468
покажите что можете не только кальян курить, египет обязаны пройти...
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val-berezko
1529358240
Извини,дорогой Дзюба,но разве ты лидер? Может быть в раздевалке или на отдыхе,но на поле-бревно.Очень странно повел себя гл.тренер,которого вы с Кокориным высмеивали,показывая усы,отдавая тебе честь после твоего козлинного прыжка при попадании мяча в голову и отскока в ворота.Видимо вы нашли друг друга. Болеем за СБОРНУЮ РОССИИ!
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омск55
1529368695
Давай Дзюбиньо удиви
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kaa-71
1529369281
Удачи нашей сборной, не подведите
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