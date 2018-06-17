Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойер – в воротах сборной Германии на матч с Мексикой

    Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Германия: Нойер, Платтенхардт, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хедира, Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер.

    Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Эррера, Лайун, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 июня 2018, 17:34

      Ой, жду рубилова!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 17 июня 2018, 17:20

      Будет битва!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11