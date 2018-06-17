Нойер – в воротах сборной Германии на матч с Мексикой

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Германия: Нойер, Платтенхардт, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хедира, Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Эррера, Лайун, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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