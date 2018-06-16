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    Валуев: «Надеюсь, сборная России не пребывает в эйфории после победы. Приду поболеть за команду на матч с Египтом»

    Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев заявил, что ему понравилась игра, продемонстрированная сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Он сообщил, что собирается посетить поединок второго тура с Египтом, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    «Игра российских футболистов в первом матче мне понравилась, что тут еще сказать. Надеюсь, что в эйфории никто в команде не пребывает, ведь дальше соперники будут все серьезнее. Я приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге, где наши ребята сыграют с Египтом. Хочу пожелать им удачи», – сказал Валуев.

    Встреча Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 13:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:29

      Не перепутай только наших с египтянами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 16 июня 2018, 17:16

      Главное в раздевалку на перерыве не заходи,а то ещё напугаешь ребят,вот если к египтянам его отправить!?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 16:30

      табуретку на кухне не забудь прихватить

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июня 2018, 15:12

      Теперь можем играть на ничью?
      Вот, как раз на НИЧЬЮ играть НЕ СТОИТ!
      Надо играть только на ПОБЕДУ!
      Возможности такие есть!
      Ведь наши, в матче с саудами, показали уверенность, спокойствие и, со знанием дела, ГНУЛИ свою футбольную палку!
      Под её натиском - сауды сдулись и проиграли, а наши РАЗГРОМНО победили!
      Вот и в матче с Египтом надо ВСПОМНИТЬ ВСЁ и сыграть точно также, как сыграли с саудами!
      А если так сыграем, то так и ПОБЕДИМ!
      Что и требуется ДОКАЗАТЬ нашей сборной всем нашим болельщикам сб. России!

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 16 июня 2018, 15:09

      Валуев себя кем возомнил,быдло с 90-х годов! Если это быдло в депутатах госдумы,а кадыров -герой России,тогда в какой стране мы живём?

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