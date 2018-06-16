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  • Валуев: «Надеюсь, сборная России не пребывает в эйфории после победы. Приду поболеть за команду на матч с Египтом»

Валуев: «Надеюсь, сборная России не пребывает в эйфории после победы. Приду поболеть за команду на матч с Египтом»

16 июня 2018, 13:53
5

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев заявил, что ему понравилась игра, продемонстрированная сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Он сообщил, что собирается посетить поединок второго тура с Египтом, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Игра российских футболистов в первом матче мне понравилась, что тут еще сказать. Надеюсь, что в эйфории никто в команде не пребывает, ведь дальше соперники будут все серьезнее. Я приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге, где наши ребята сыграют с Египтом. Хочу пожелать им удачи», – сказал Валуев.

Встреча Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет
Комментарии (5)
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Ragnar Viking
1529150956
Валуев себя кем возомнил,быдло с 90-х годов! Если это быдло в депутатах госдумы,а кадыров -герой России,тогда в какой стране мы живём?
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amazonaws
1529151124
Теперь можем играть на ничью? Вот, как раз на НИЧЬЮ играть НЕ СТОИТ! Надо играть только на ПОБЕДУ! Возможности такие есть! Ведь наши, в матче с саудами, показали уверенность, спокойствие и, со знанием дела, ГНУЛИ свою футбольную палку! Под её натиском - сауды сдулись и проиграли, а наши РАЗГРОМНО победили! Вот и в матче с Египтом надо ВСПОМНИТЬ ВСЁ и сыграть точно также, как сыграли с саудами! А если так сыграем, то так и ПОБЕДИМ! Что и требуется ДОКАЗАТЬ нашей сборной всем нашим болельщикам сб. России!
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Полная Канистра
1529155833
табуретку на кухне не забудь прихватить
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triton004
1529158590
Главное в раздевалку на перерыве не заходи,а то ещё напугаешь ребят,вот если к египтянам его отправить!?
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zigbert
1529162948
Не перепутай только наших с египтянами.
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