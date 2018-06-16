Валуев: «Надеюсь, сборная России не пребывает в эйфории после победы. Приду поболеть за команду на матч с Египтом»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев заявил, что ему понравилась игра, продемонстрированная сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Он сообщил, что собирается посетить поединок второго тура с Египтом, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Игра российских футболистов в первом матче мне понравилась, что тут еще сказать. Надеюсь, что в эйфории никто в команде не пребывает, ведь дальше соперники будут все серьезнее. Я приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге, где наши ребята сыграют с Египтом. Хочу пожелать им удачи», – сказал Валуев.

Встреча Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.