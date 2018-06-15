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  • Сорокин: «В Екатеринбурге были свободные места? Такое бывает»

Сорокин: «В Екатеринбурге были свободные места? Такое бывает»

15 июня 2018, 20:57
5

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал отсутствие аншлага на матче первого тура группы А чемпионата мира-2018 между Египтом и Уругваем (0:1).

«С Екатеринбургом получилась непонятная ситуация, она и нам непонятна, сейчас с ней разбираемся. Но, с другой стороны, надо учитывать, что всe-таки Рамадан и играют две мусульманские страны. Не делаем скорых выводов, но не исключаем, что это тоже может быть причиной.

Оргкомитет не занимался билетной программой. Странновато, конечно, что так мало людей, но такое бывает на чемпионатах мира, что кто-то не приходит. Такое бывает на любом событии. Думаю, завтра причины точно будут известны», – сказал функционер.

Уругвай вырвал победу на 90 минуте.

Пустые места на втором матче ЧМ. Это ужасно!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Египет Уругвай
Комментарии (5)
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shinnik
1529087316
не..там две католические страны играли..Алёша С..р.акин.
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stasok
1529087925
Был на стадионе. Билетов уже за две недели не было. Возможно это организация такая. Их автоматы билеты не считывал, длинная очередь стояла в сервисный центр. А какая страна играет тут ни причем. Очень много желающих приобрести билетик, даже за большие деньги, так и не попали.
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fabio_c
1529089090
С каких это пор Уругвай стал мусульманской страной? чё там курите, г-н?
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Рубинище
1529093005
Перекупы скупили и минусанулись наверно.. А так по большому счету в Екатеринбурге не такие з.п. как в Москве и Питере. нет возм. все матчи посещать..грабит Москва Россиян по чёрному .народ очень выборочно к матчам относится..
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Nerlinger
1529104348
Студентов бы нагнали, школьников, прочих бюджетников...
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