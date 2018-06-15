Сорокин: «В Екатеринбурге были свободные места? Такое бывает»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал отсутствие аншлага на матче первого тура группы А чемпионата мира-2018 между Египтом и Уругваем (0:1).

«С Екатеринбургом получилась непонятная ситуация, она и нам непонятна, сейчас с ней разбираемся. Но, с другой стороны, надо учитывать, что всe-таки Рамадан и играют две мусульманские страны. Не делаем скорых выводов, но не исключаем, что это тоже может быть причиной.

Оргкомитет не занимался билетной программой. Странновато, конечно, что так мало людей, но такое бывает на чемпионатах мира, что кто-то не приходит. Такое бывает на любом событии. Думаю, завтра причины точно будут известны», – сказал функционер.

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