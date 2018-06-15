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    Сорокин: «В Екатеринбурге были свободные места? Такое бывает»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал отсутствие аншлага на матче первого тура группы А чемпионата мира-2018 между Египтом и Уругваем (0:1).

    «С Екатеринбургом получилась непонятная ситуация, она и нам непонятна, сейчас с ней разбираемся. Но, с другой стороны, надо учитывать, что всe-таки Рамадан и играют две мусульманские страны. Не делаем скорых выводов, но не исключаем, что это тоже может быть причиной.

    Оргкомитет не занимался билетной программой. Странновато, конечно, что так мало людей, но такое бывает на чемпионатах мира, что кто-то не приходит. Такое бывает на любом событии. Думаю, завтра причины точно будут известны», – сказал функционер.

    Уругвай вырвал победу на 90 минуте.

    Пустые места на втором матче ЧМ. Это ужасно!

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2018 20:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 июня 2018, 02:12

      Студентов бы нагнали, школьников, прочих бюджетников...

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 июня 2018, 23:03

      Перекупы скупили и минусанулись наверно.. А так по большому счету в Екатеринбурге не такие з.п. как в Москве и Питере. нет возм. все матчи посещать..грабит Москва Россиян по чёрному .народ очень выборочно к матчам относится..

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 15 июня 2018, 21:58

      С каких это пор Уругвай стал мусульманской страной? чё там курите, г-н?

      2
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      Рейтинг: +68

      stasok 15 июня 2018, 21:38

      Был на стадионе. Билетов уже за две недели не было. Возможно это организация такая. Их автоматы билеты не считывал, длинная очередь стояла в сервисный центр. А какая страна играет тут ни причем. Очень много желающих приобрести билетик, даже за большие деньги, так и не попали.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июня 2018, 21:28

      не..там две католические страны играли..Алёша С..р.акин.

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