Пустые места на втором матче ЧМ. Это ужасно!

В Екатеринбурге сегодня играют Египет и Уругвай. Матч соперников сборной России по группе интересен всем, но на посещаемости трибун это не сказалось. Центральные сектора пустуют почти полностью. Говорят, что это из-за высокой цены на билеты, но отдельные ряды без болельщиков заметны и на боковых трибунах. Английские комментаторы недоумевают, а в твиттере уже ругают ФИФА за чемпионат мира в России. Есть мнение, что нужно было отдать турнир Англии – там свободных мест не было бы.
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— talkSPORT (@talkSPORT) 15 июня 2018 г.
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— Dave Cook (@DaveCook54) 15 июня 2018 г.
«Как может быть столько свободных мест на ранней стадии турнира такого масштаба?»
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— Antonio Cugini (@AntonioCugini) 15 июня 2018 г.
Реакция от наших тоже есть:
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 июня 2018 г.
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— Денис Цаплинд (@tsaplind) 15 июня 2018 г.
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— Виктория Болдырева (@boldyrevavi) 15 июня 2018 г.
Вот так выглядит картинка по телевизору: