Пустые места на втором матче ЧМ. Это ужасно!

Худшая реклама чемпионата мира.

В Екатеринбурге сегодня играют Египет и Уругвай. Матч соперников сборной России по группе интересен всем, но на посещаемости трибун это не сказалось. Центральные сектора пустуют почти полностью. Говорят, что это из-за высокой цены на билеты, но отдельные ряды без болельщиков заметны и на боковых трибунах. Английские комментаторы недоумевают, а в твиттере уже ругают ФИФА за чемпионат мира в России. Есть мнение, что нужно было отдать турнир Англии – там свободных мест не было бы.

twit text — talkSPORT (@talkSPORT) 15 июня 2018 г.

twit text — Dave Cook (@DaveCook54) 15 июня 2018 г.

«Как может быть столько свободных мест на ранней стадии турнира такого масштаба?»

twit text — Antonio Cugini (@AntonioCugini) 15 июня 2018 г.

Реакция от наших тоже есть:

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 июня 2018 г.

twit text — Денис Цаплинд (@tsaplind) 15 июня 2018 г.

twit text — Виктория Болдырева (@boldyrevavi) 15 июня 2018 г.

Вот так выглядит картинка по телевизору: