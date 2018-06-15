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    Пустые места на втором матче ЧМ. Это ужасно!


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    Голосов: 19
    15.06.2018 15:25
    Худшая реклама чемпионата мира.

    В Екатеринбурге сегодня играют Египет и Уругвай. Матч соперников сборной России по группе интересен всем, но на посещаемости трибун это не сказалось. Центральные сектора пустуют почти полностью. Говорят, что это из-за высокой цены на билеты, но отдельные ряды без болельщиков заметны и на боковых трибунах. Английские комментаторы недоумевают, а в твиттере уже ругают ФИФА за чемпионат мира в России. Есть мнение, что нужно было отдать турнир Англии – там свободных мест не было бы.

    «Как может быть столько свободных мест на ранней стадии турнира такого масштаба?»

    Реакция от наших тоже есть:

    Вот так выглядит картинка по телевизору:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Скрин с трансляции «Матч ТВ»
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +152

      sampos 16 июня 2018, 11:12

      К сожалению наши торгаши и услужатели разом захотели стать миллиардерами. Я с такими не раз и не два встречался на торгах и в сферах услуг. У них элементарной арифметики в голове нет, кроме видений долларов в кармане. Кто будет возражать,- посмотрите на цены за бензин + 4-5 руб/л за две недели... а ведь им налог Медведев убрал, но цены торгаши снизили на копейки. Так и сейчас на билеты и гостиничные номера цены не подъёмные, фифа тут ни при чём, а нас за это ещё будут вспоминать. "Спасибо" нашим спекулянтам.

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      Рейтинг: +481

      sergey610 16 июня 2018, 09:54

      Плохое у нас запрещено показывать и рассказывать, но здесь уже не скроешь. Позор !

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 16 июня 2018, 09:43

      На сайте ФИФА написано что билетов нет,остались дорогие остатки по 14 700, завтра идём на Бразилия-Швейцария,вот и посмотрим насколько будет заполнена Ростов арена ибо это позор.

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      Рейтинг: +706

      111ax 16 июня 2018, 07:43

      цены на билеты только половина беды, еще космические ценники на гостиницы, отели, арендные квартиры и т.п.

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      Рейтинг: +4

      poiklop 16 июня 2018, 07:25

      Коста

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      Рейтинг: +8836

      vladik12 16 июня 2018, 07:23

      Это караул.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 июня 2018, 05:49

      Я бы купил билет в Екб, рядом живу, но свободных билетов в продаже не было!!!

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 июня 2018, 04:21

      Ценник завышен, базара нет..Пустовали дорогие места, а болельщики не из зажиточных стран. У египтян денег не много после революции, а уругвайцам добраться до России - это пипец полный, почти кругосветка.. Опять же в противовес посещаемость матча Марокко - Иран - 62500 зрителей...

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      Рейтинг: +15

      Дима112 16 июня 2018, 02:45

      Дак цены билетов на сайте фифа, на матч Франции и Перу , Швеция и Мексика - 4 категория за воротами стоит 40 тысяч рублей. Вообще ах...ли!!! Придумали гавночемпионат, лишь бы иностранцам показать и все для них , как у нас в России ****.сь живется, а про нас вообще насрать. **** я этот чемпионат, живу в ЕКБ, а билеты стоят, как будто я арабский шейх

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 16 июня 2018, 01:08

      В Краснодаре были бы полные трибуны, у нас любят футбол. Но нет же надо новый стадион построить, денег поиметь. Хотел купить билеты,но это практически не возможно, либо надо было весь день мониторить сайт Фифа и ловить билеты.То билетов нет, то потом они есть, а в итоге что пустые трибуны!

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