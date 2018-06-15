Жирков занимается индивидуально, Дзагоев также присутствует на тренировке сборной России

Сборная России сегодня проводит тренировку на базе в Новогорске.

Команда разбита на группы. Футболисты, потратившие много сил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0), проводят восстановительное занятие.

Полузащитник Юрий Жирков из-за ушиба голени тренируется по индивидуальной программе.

Также на тренировке находится хавбек Алан Дзагоев, получивший в поединке с аравийцами повреждение. Он занимается в кроссовках и с защитным тейпом на левом бедре.