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    Жирков занимается индивидуально, Дзагоев также присутствует на тренировке сборной России

    Сборная России сегодня проводит тренировку на базе в Новогорске.

    Команда разбита на группы. Футболисты, потратившие много сил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0), проводят восстановительное занятие.

    Полузащитник Юрий Жирков из-за ушиба голени тренируется по индивидуальной программе.

    Также на тренировке находится хавбек Алан Дзагоев, получивший в поединке с аравийцами повреждение. Он занимается в кроссовках и с защитным тейпом на левом бедре.

    Источник: Twitter

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    15.06.2018 17:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 июня 2018, 18:59

      Дзагоев пусть вызоравливает, но думаю его Головин вытеснит из основы, как и Дзюбинатор Смолова

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > кузнецов артем 15 июня 2018, 19:11

      У Дзагоева и Головина разыне позиции. Откуда он его вытеснит? Алан пока что сам себя вытесняет, у него травма на травме.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Евгений Агеев 15 июня 2018, 20:15

      Интересно а когда Дзагоев ушел с поля кто же его место занял ???

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > кузнецов артем 15 июня 2018, 20:26

      Дзагоев фактически играл второго нападающего. Везде писали, что ему эта позиция неудобна. Хочешь сказать после ухода Дзагоева, Головин играл второго нападающего?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Евгений Агеев 15 июня 2018, 21:12

      играли 4-2-3-1. правда Самедов слабо виднелся на поле. Я не понимаю почему Миранчуков не пробуют вместо Самедова.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Евгений Агеев 15 июня 2018, 23:11

      Именно так, просто после гола он играл немного глубже так как смысла во 2 напе не было

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 июня 2018, 18:05

      Алану скорейшего восстановления

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