РФПЛ: «В матче за Суперкубок России-2018 «Локомотив» сыграет с ЦСКА»

РФПЛ официально сообщила, что соперником чемпиона России «Локомотива» в матче за Суперкубок-2018 станет ЦСКА.

«Обладатель Кубка России 2018 года – футбольный клуб «Тосно» – не получил лицензию на участие во всероссийских соревнованиях с участием профессиональных клубов на спортивный сезон-2018/19 и не примет участия в профессиональных соревнованиях РФС. Таким образом, клуб утратил профессиональный статус и не сможет участвовать в матче за Суперкубок России-2018.

В матче примут участие чемпион России-2017/18 ФК «Локомотив» (Москва) и команда, занявшая второе место в чемпионате России предыдущего сезона, – ЦСКА», – говорится на официальном сайте РФПЛ.