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    РФПЛ: «В матче за Суперкубок России-2018 «Локомотив» сыграет с ЦСКА»

    РФПЛ официально сообщила, что соперником чемпиона России «Локомотива» в матче за Суперкубок-2018 станет ЦСКА.

    «Обладатель Кубка России 2018 года – футбольный клуб «Тосно» – не получил лицензию на участие во всероссийских соревнованиях с участием профессиональных клубов на спортивный сезон-2018/19 и не примет участия в профессиональных соревнованиях РФС. Таким образом, клуб утратил профессиональный статус и не сможет участвовать в матче за Суперкубок России-2018.

    В матче примут участие чемпион России-2017/18 ФК «Локомотив» (Москва) и команда, занявшая второе место в чемпионате России предыдущего сезона, – ЦСКА», – говорится на официальном сайте РФПЛ.

    Источник: РПЛ

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    15.06.2018 17:29
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 июня 2018, 21:29

      Позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 июня 2018, 21:13

      Я тоже за второго финалиста кубка !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 15 июня 2018, 18:55

      А с какого фига ЦСКА? Как бы тогда пусть играет второй финалист кубка! Ну или в самом плохом случае пусть будет техническое поражение Тосно...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 июня 2018, 18:19

      Конечно по справедливости должен играть Авангард

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июня 2018, 18:18

      Клубы в регионах умирают один за другим: Кубань, Амкар, Тосно, на очереди Урал. А в Москве пир во время чумы.
      Играйте с Авангардом, а не с ЦСКА и желательно в Курске.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > Zeff 15 июня 2018, 19:24

      А кому они нужны Амкар, Тосно и Кубань? Наоборот хорошо,что идёт чистка и убирают всякий хлам. Только лучше для нашего футбола будет, что мы избавимся от безларных команд.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Dmitriy.Rosso 15 июня 2018, 19:40

      Вы всё ближе к чемпионату Москвы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Dmitriy.Rosso 15 июня 2018, 23:04

      Бездарные - это которые при своих стомиллионных бюджетах умудряются мимо медалей и еврокубков пролететь?
      Не будет таких самобытных команд как Амкар - не будет и футбола. И будут у нас одни кокорины с дзюбами в сборной, которая всерьез считает победу над саудитами (саудиты, Карл!) серьезным достижением.
      Хотя наши и ничью с Лихтенштейном за позор не считали. А некто из безусловно одаренной команды вообще заявил, что наши ожидания - наши проблемы, а они, игроки в ногомяч, ничего никому не обязаны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 15 июня 2018, 18:04

      такой бред) ну да ладно, это потом. сейчас ЧМ

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 17:54

      Пусть проведут утешительный матч за Супер Кубок между болельщиками ЦСКА и "Тосно".

      -1
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      Рейтинг: +3136

      m40 15 июня 2018, 17:42

      Авангард тоже не получил лицензию? Ведь именно они играли в финале кубке, логично было бы их видеть

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > m40 15 июня 2018, 18:09

      У Авангарда, кстати, лицензия таки была. Только регламент не в их пользу.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 июня 2018, 17:33

      Эту новость будут каждые три дня повторять для срача?

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