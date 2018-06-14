Головин: «Это только по счету победа над Саудовской Аравией получилась легкой»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от победы над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Главным героем себя не чувствую. Это только по счету игра получилась легкой. Сам матч был тяжелым. Давления особо не было, только волнение», – приводит слова Головина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

В данной встрече Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая