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    Головин: «Это только по счету победа над Саудовской Аравией получилась легкой»

    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от победы над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Главным героем себя не чувствую. Это только по счету игра получилась легкой. Сам матч был тяжелым. Давления особо не было, только волнение», – приводит слова Головина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    В данной встрече Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 21:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 09:47

      Определенное везение конечно было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 июня 2018, 00:02

      Волнение было у всей страны - вдруг проиграют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 23:19

      Я в шоке от потаскух на первом канале!Нахера так восхвалять парня который сыграл хорошо 1 игру?Вы гробите его и всю команду!Где нашли этого клоуна который берёт интервью и не слышит и не хочет слышать человека с которым говорит?Проклятье на ваши головы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 14 июня 2018, 21:15

      Саша, ты молодец !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 14 июня 2018, 21:13

      Скромность - это хорошо!

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 14 июня 2018, 21:10

      Красавчек Головин - так держать!!!

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