В «Лужниках» началась церемония открытия ЧМ-2018

На стадионе «Лужники» началась церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось ранее, на стадионе присутствуют среди прочих президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Онлайн-трансляция события доступна на официальной сайте Первого канала.

В 18:00 по московскому времени хозяин турнира сборная России примет команду Саудовской Аравии. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2018 закончится 15-го июля финальным матчем в «Лужниках». Турнир пройдет в 11-ти городах России.