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    В «Лужниках» началась церемония открытия ЧМ-2018

    На стадионе «Лужники» началась церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу.

    Как сообщалось ранее, на стадионе присутствуют среди прочих президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Онлайн-трансляция события доступна на официальной сайте Первого канала.

    В 18:00 по московскому времени хозяин турнира сборная России примет команду Саудовской Аравии. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЧМ-2018 закончится 15-го июля финальным матчем в «Лужниках». Турнир пройдет в 11-ти городах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 17:38
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