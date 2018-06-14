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    Губернатор поставил перед «Олимпийцем» задачу в ближайшие два года выйти в РФПЛ

    Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин уделил внимание ФК «Олимпиец». Политик поставил перед клубом задачу выйти в РФПЛ.

    «Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.

    Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.

    Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт выхода в РФПЛ один-два года. То есть в следующий, либо через сезон», – сказал губернатор.

    В прошлом сезоне ФНЛ нижегородцы стали 12-ми.

    Источник: ТАСС

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    14.06.2018 01:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 июня 2018, 15:04

      Уже не Олимпиец, уже опять Нижний Новгород!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 14 июня 2018, 15:28

      Для этого нужно тренера менять и половину команды ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:30

      лишь бы потом не поступили как с "Волгой" и "Нижним Новгородом".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 14 июня 2018, 10:02

      На первом месте личные амбиции,а в итоге в лучшем случае ПФЛ , в худшем - дворовая команда в сельской местности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 09:04

      Без денег трудно будет создать что нибудь внятное.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 07:59

      Из ФНЛ бы не вылететь, а не озадачиваться РФПЛ. К такому стадиону нужны и игроки мастеровитые и бюджет соответствующий, одними призывами в РФПЛ не попадёшь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 июня 2018, 05:19

      Пока у руля региона будет человек болеющий футболом,команда будет в "шоколаде".Как только он сменится,судьба "Олимпийца" будет незавидна...Примеры исчезнувших с футбольной карты России Кубани,Амкара,Тосно и др.тому подтверждение...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 июня 2018, 03:04

      Такие задачи ставятся не Олимпийцу, а себе в первую очередь.
      Ну и неплохо было бы обеспечение гарантировать как-то.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 01:27

      Показухой попахивает.

      3
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