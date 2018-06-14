Губернатор поставил перед «Олимпийцем» задачу в ближайшие два года выйти в РФПЛ

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин уделил внимание ФК «Олимпиец». Политик поставил перед клубом задачу выйти в РФПЛ.

«Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.

Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.

Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт выхода в РФПЛ один-два года. То есть в следующий, либо через сезон», – сказал губернатор.

В прошлом сезоне ФНЛ нижегородцы стали 12-ми.