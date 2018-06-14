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  • Губернатор поставил перед «Олимпийцем» задачу в ближайшие два года выйти в РФПЛ

Губернатор поставил перед «Олимпийцем» задачу в ближайшие два года выйти в РФПЛ

14 июня 2018, 01:26
9

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин уделил внимание ФК «Олимпиец». Политик поставил перед клубом задачу выйти в РФПЛ.

«Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.

Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.

Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт выхода в РФПЛ один-два года. То есть в следующий, либо через сезон», – сказал губернатор.

В прошлом сезоне ФНЛ нижегородцы стали 12-ми.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород
Комментарии (9)
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vladik12
1528928857
Показухой попахивает.
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xapaycm
1528934662
Такие задачи ставятся не Олимпийцу, а себе в первую очередь. Ну и неплохо было бы обеспечение гарантировать как-то.
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Krossmen73
1528942764
Пока у руля региона будет человек болеющий футболом,команда будет в "шоколаде".Как только он сменится,судьба "Олимпийца" будет незавидна...Примеры исчезнувших с футбольной карты России Кубани,Амкара,Тосно и др.тому подтверждение...
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Рубик Докоян
1528952395
Из ФНЛ бы не вылететь, а не озадачиваться РФПЛ. К такому стадиону нужны и игроки мастеровитые и бюджет соответствующий, одними призывами в РФПЛ не попадёшь.
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zigbert
1528956278
Без денег трудно будет создать что нибудь внятное.
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ОЛЕГ К.
1528959736
На первом месте личные амбиции,а в итоге в лучшем случае ПФЛ , в худшем - дворовая команда в сельской местности.
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OfaZavr
1528965054
лишь бы потом не поступили как с "Волгой" и "Нижним Новгородом".
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life85
1528979309
Для этого нужно тренера менять и половину команды ...
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афоня72
1530014695
Уже не Олимпиец, уже опять Нижний Новгород!!
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