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    В Саранске во время ЧМ-2018 будет работать самый возрастной волонтер

    В Саранске во время проведения чемпионата мира-2018 будет работать самый возрастной волонтер. Им станет 86-летняя Лидия Волкова, в прошлом бухгалтер и сотрудник Минфина Мордовии.

    «Я раньше всех хоккеистов знала по именам, всех футболистов знала. У меня была даже специальная общая тетрадь под это дело заведена», – приводит слова Волковой TJournal.

    Возрастными считаются волонтеры, возраст которых превышает 55 лет. Таких на ЧМ будет около 100 человек. Все они будут работать наравне с остальными, но их планируют привлекать к сферам с наименьшими физическими нагрузками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 12:11

      ну я пони маю бабулька , уже возраст, не поймите меня правильно, но я то но я то какого хрена на этом сайте комментирую,надо к психиатору сходить

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