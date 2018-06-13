В Саранске во время ЧМ-2018 будет работать самый возрастной волонтер

В Саранске во время проведения чемпионата мира-2018 будет работать самый возрастной волонтер. Им станет 86-летняя Лидия Волкова, в прошлом бухгалтер и сотрудник Минфина Мордовии.

«Я раньше всех хоккеистов знала по именам, всех футболистов знала. У меня была даже специальная общая тетрадь под это дело заведена», – приводит слова Волковой TJournal.

Возрастными считаются волонтеры, возраст которых превышает 55 лет. Таких на ЧМ будет около 100 человек. Все они будут работать наравне с остальными, но их планируют привлекать к сферам с наименьшими физическими нагрузками.