Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Макрон – о Бензема: «Даже очень талантливый футболист может разрушить атмосферу в команде»

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что приглашение нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в состав национальной команды могло бы подорвать атмосферу в команде.

    «Я президент республики, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол, могу высказать свое мнение как болельщика, но ответственным за состав является Дидье Дешам. И я ему доверяю.

    Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в «Реале». Но бывают такие ситуации, когда даже очень талантливый футболист может разрушить атмосферу в команде», – заявил Макрон.

    Бензема не привлекается в сборную Франции за шантаж полузащитника Матье Вальбуэна в 2015 году.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:36

      Видимо Дешам хорошо знает характер Бензема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:15

      Атмосфера в команде это-результат на поле. У нас сейчас Семак пытается найти людей способных сплотить команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 11 июня 2018, 09:45

      сами виноваты...развели у себя в стране **********

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июня 2018, 09:38

      Спорить не о чем. У нас у самих такие примеры перед глазами.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11