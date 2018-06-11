Макрон – о Бензема: «Даже очень талантливый футболист может разрушить атмосферу в команде»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что приглашение нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в состав национальной команды могло бы подорвать атмосферу в команде.

«Я президент республики, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол, могу высказать свое мнение как болельщика, но ответственным за состав является Дидье Дешам. И я ему доверяю.

Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в «Реале». Но бывают такие ситуации, когда даже очень талантливый футболист может разрушить атмосферу в команде», – заявил Макрон.

Бензема не привлекается в сборную Франции за шантаж полузащитника Матье Вальбуэна в 2015 году.