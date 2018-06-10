Капелло: «Я вызвал Головина в сборную России, когда ему было 18 лет. И это не совпадение»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Я вызвал его в сборную в 18-летнем возрасте, и это не совпадение. Я увидел важные для футболиста качества в Головине и решил вызвать его, чтобы проверить на более высоком уровне.

Недавно я просматривал его, и он оправдывает ожидания. Это хавбек, у которого есть мысль и техника. А еще он хорошо исполняет стандарты», – сказал Капелло.

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