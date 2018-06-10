Капелло: «Я вызвал Головина в сборную России, когда ему было 18 лет. И это не совпадение»

А, кстати, Капелло верил тогда и в Смолова, когда его за это все ругали)
Фёдор потихоньку выбрался в топ-уровень (если продолжит с той же самоотдачей, будет здорово)! И Головина помним!
Так что дон Фабио всё же молодец)
Жаль, что не прочувствовал менталитет наших футболёров и провалился со сборной...
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.
«Я вызвал его в сборную в 18-летнем возрасте, и это не совпадение. Я увидел важные для футболиста качества в Головине и решил вызвать его, чтобы проверить на более высоком уровне.
Недавно я просматривал его, и он оправдывает ожидания. Это хавбек, у которого есть мысль и техника. А еще он хорошо исполняет стандарты», – сказал Капелло.
Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»