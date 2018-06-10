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    Капелло: «Я вызвал Головина в сборную России, когда ему было 18 лет. И это не совпадение»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    «Я вызвал его в сборную в 18-летнем возрасте, и это не совпадение. Я увидел важные для футболиста качества в Головине и решил вызвать его, чтобы проверить на более высоком уровне.

    Недавно я просматривал его, и он оправдывает ожидания. Это хавбек, у которого есть мысль и техника. А еще он хорошо исполняет стандарты», – сказал Капелло.

    Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»

    Источник: Tuttosport

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    10.06.2018 23:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 11 июня 2018, 01:29

      А, кстати, Капелло верил тогда и в Смолова, когда его за это все ругали)
      Фёдор потихоньку выбрался в топ-уровень (если продолжит с той же самоотдачей, будет здорово)! И Головина помним!
      Так что дон Фабио всё же молодец)
      Жаль, что не прочувствовал менталитет наших футболёров и провалился со сборной...

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > Denis SPb 12 июня 2018, 10:06

      Про Смолова в точку. Многие удивлялись этому решению Капелло.

      3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 11 июня 2018, 00:10

      Я помню то время, причем было много критики, так как в ЦСКА Головина даже не выпускали на поле в чемпионате России.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > salexeich 11 июня 2018, 09:16

      Головин играл в составе молодежки в ЦСКА и молодёжной сборной РФ. Вот там и видел его Ф.Капелло.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 23:42

      Это хавбек, у которого есть мысль и он её дкмает

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 10 июня 2018, 23:43

      думает*

      0
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