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    В FIFA 19 появится Лига чемпионов

    В FIFA 19 появится лицензированная версия Лиги чемпионов. Компания EA Sports опубликовала первый трейлер игры.

    На обложке новой версии футбольного симулятора изображены нападающий Криштиану Роналду («Реал») и Неймар («ПСЖ»).

    FIFA 19 выйдет 28 сентября 2019 года.

    Источник: Twitter

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    09.06.2018 23:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 июня 2018, 10:11

      У ФИФА и PES был такой потенциал когда-то, но моё личное мнение, что они всё испоганили. С точки зрения прибыли и популярности - это просто легендарные линейки игр, но с точки зрения качества... ну... Какие бы движки и улучшения бы не делали в каждой версии полно багов, всегда были есть и будут претензии к физике игры, а про лицензирование вообще молчу. К 2019 году наконец-то смогли лицензировать ЛЧ, а японцы видимо вообще не знают, что это такое. Позорище.

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      Рейтинг: +520

      Boozman > Cules2013 30 июня 2018, 12:15

      Если что, ЕА лицензировала сейчас ЛЧ, потому что у Konami был контракт с УЕФА на 8 или 10 лет, и все эти годы ЛЧ с ЛЕ появлялась только в серии PES. А в этом году контракт закончился)))

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 июня 2018, 06:13

      Да и pes R.I.P

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 июня 2018, 06:11

      Трек, скажите трек уже в конце

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