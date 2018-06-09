В FIFA 19 появится Лига чемпионов

У ФИФА и PES был такой потенциал когда-то, но моё личное мнение, что они всё испоганили. С точки зрения прибыли и популярности - это просто легендарные линейки игр, но с точки зрения качества... ну... Какие бы движки и улучшения бы не делали в каждой версии полно багов, всегда были есть и будут претензии к физике игры, а про лицензирование вообще молчу. К 2019 году наконец-то смогли лицензировать ЛЧ, а японцы видимо вообще не знают, что это такое. Позорище.
В FIFA 19 появится лицензированная версия Лиги чемпионов. Компания EA Sports опубликовала первый трейлер игры.
На обложке новой версии футбольного симулятора изображены нападающий Криштиану Роналду («Реал») и Неймар («ПСЖ»).
FIFA 19 выйдет 28 сентября 2019 года.
twit text
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 июня 2018 г.