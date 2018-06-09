Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. Надеюсь, все удары сборная припасла на чемпионат мира»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что сборной России необязательно было проводить товарищеские матчи против Австрии (0:1) и Турции (1:1). По его словам, футболисты в этих играх выглядели уставшими, поскольку не успели отдохнуть после сезона.

«Смотрел обе игры. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат.

В чем выражалась усталость? Возьмите того же Романа Зобнина. В «Спартаке» он от любого мог убежать – сейчас этого не было. То же самое – Саша Головин. В ЦСКА он резкий, легко уходит от соперника на дриблинге, а в сборной у него ничего не получалось. Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях – неразбериха. Какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял.

Серьезный ли психологический груз семь матчей без побед? Не то что бы груз, но по престижу такие серии бьют сильно. Конечно, неприятно начинать чемпионат мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли – так давно это было.

Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остается верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Алан Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема», – сказал Ещенко.