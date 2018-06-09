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  • Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. Надеюсь, все удары сборная припасла на чемпионат мира»

Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. Надеюсь, все удары сборная припасла на чемпионат мира»

9 июня 2018, 16:39
17

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что сборной России необязательно было проводить товарищеские матчи против Австрии (0:1) и Турции (1:1). По его словам, футболисты в этих играх выглядели уставшими, поскольку не успели отдохнуть после сезона.

«Смотрел обе игры. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат.

В чем выражалась усталость? Возьмите того же Романа Зобнина. В «Спартаке» он от любого мог убежать – сейчас этого не было. То же самое – Саша Головин. В ЦСКА он резкий, легко уходит от соперника на дриблинге, а в сборной у него ничего не получалось. Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях – неразбериха. Какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял.

Серьезный ли психологический груз семь матчей без побед? Не то что бы груз, но по престижу такие серии бьют сильно. Конечно, неприятно начинать чемпионат мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли – так давно это было.

Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остается верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Алан Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема», – сказал Ещенко.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (17)
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кузнецов артем
1528552852
Вот вот, бывало Спартак за матч проводил 40 ударов 10 в створ а забивали на лишь на 90, как это было со Ска. У Смолова реализация около 25 % с такой реализацией нужно гораздо больше ударов по воротам
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спанчес
1528554434
ещенко это сатирик чтоли который?
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Мары
1528558535
Такое ощущение, что сборная продолжала играть под нагрузками.Отсутствие перерыва так же могло сказаться.Уже давно подмечено, основная производительность проходит в начале недели, а не в конце, когда накапливается усталость.Физиология, что у футболистов, что у обычных людей, одинакова.Так что вполне Андрей может быть прав.
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upiter622
1528558593
Бить по воротам мало,надо попадать в створ ворот!
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Red-white-чемпион
1528560795
так защитники уже начали соображать что нужно бить по воротам осталось эту мысль и до других игроков а в частности нападающих
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zigbert
1528563864
Схема игры нашей сборной действительно осторожная и это показали последние матчи.
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Викос
1528569023
ну если Андрей не понял в какой футбол играет сборная, то мы и подавно.
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komarinskiy
1528617124
Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. " Сильное открытие накануне чемпионата!
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Flame2045
1528623024
Кому там бить-то?-некому!
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Тraumtanzеr
1528623860
Для ничьей с саудами один точно припасла.
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