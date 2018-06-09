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    Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. Надеюсь, все удары сборная припасла на чемпионат мира»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что сборной России необязательно было проводить товарищеские матчи против Австрии (0:1) и Турции (1:1). По его словам, футболисты в этих играх выглядели уставшими, поскольку не успели отдохнуть после сезона.

    «Смотрел обе игры. И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? После клубного сезона паузы по сути не было. Все и так находились в хорошей физической форме. Высказываю исключительно свою точку зрения. Разумеется, тренеру виднее. Он же отвечает за результат.

    В чем выражалась усталость? Возьмите того же Романа Зобнина. В «Спартаке» он от любого мог убежать – сейчас этого не было. То же самое – Саша Головин. В ЦСКА он резкий, легко уходит от соперника на дриблинге, а в сборной у него ничего не получалось. Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях – неразбериха. Какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял.

    Серьезный ли психологический груз семь матчей без побед? Не то что бы груз, но по престижу такие серии бьют сильно. Конечно, неприятно начинать чемпионат мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли – так давно это было.

    Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остается верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Алан Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема», – сказал Ещенко.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.06.2018 16:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июня 2018, 12:44

      Для ничьей с саудами один точно припасла.

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 10 июня 2018, 12:30

      Кому там бить-то?-некому!

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 10:52

      Ещенко: «Чтобы побеждать, нужно бить по воротам. " Сильное открытие накануне чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июня 2018, 09:15

      Ага :) Припасла оба удара на матч с Аравией:)))

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 9 июня 2018, 21:30

      ну если Андрей не понял в какой футбол играет сборная, то мы и подавно.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 июня 2018, 20:51

      - А откуда взяться УДАРАМ по воротам, когда Черчесов ЗАГОНЯЛ сборную как лошадей и игроки, ЕЛЕ-ЕЛЕ, ноги передвигают, ходят сонные по полю и СПЯТ на ходу!!!!!!
      Сейчас важна не физика, а тактическое построение игры и концентрация на поле!
      Чрезмерные физические нагрузки, на фоне накопившейся УСТАЛОСТИ у игроков сборной в конце сезона, ВРЕДНЫ!
      ВРЕДНЫ и ОЧЕНЬ!!!
      Замедляется бег, притупляется концентрация, возникают, не свойственные игрокам, ошибки, что в атаке, что в обороне, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ проявляется во всех компонентах футбола!
      Тренировки должны проводиться в щадящем восстановительном режиме и без накачки физикой!
      Без НАКАЧКИ физикой!!!
      Время упущено, а за 5 дней уже не успеть наверстать то, что должны были сделать за ДВА года тренировок!!!
      Как теперь Черчесов будет ОТМАЗЫВАТЬСЯ???
      Надеется выйти из группы???
      Чтобы ОТМАЗАТЬСЯ за все ПРОВАЛЫ за время его работы в сборной???
      Надежда есть, но только на ЧУДО, а не на Черчесова!
      Цели поставлены, задачи определены, вот и ВПЕРЁД с песнями!!!
      Желаем игрокам сборной СКИНУТЬ черчесовские кандалы с ног.
      Порадуйте нас большими футбольными победами!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 20:04

      Схема игры нашей сборной действительно осторожная и это показали последние матчи.

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 июня 2018, 19:13

      так защитники уже начали соображать что нужно бить по воротам осталось эту мысль и до других игроков а в частности нападающих

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 9 июня 2018, 18:36

      Бить по воротам мало,надо попадать в створ ворот!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июня 2018, 18:35

      Такое ощущение, что сборная продолжала играть под нагрузками.Отсутствие перерыва так же могло сказаться.Уже давно подмечено, основная производительность проходит в начале недели, а не в конце, когда накапливается усталость.Физиология, что у футболистов, что у обычных людей, одинакова.Так что вполне Андрей может быть прав.

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