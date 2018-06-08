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    Романцев: «Россия на ЧМ-2018 может дойти до полуфинала»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Специалист верит в выход нашей команды в плей-офф.

    «Проблема россиян заключается в том, что в команде нет лидера. Нет футболиста, вокруг которого может строиться игра. Из-за этого приходится надеяться на коллективные действия.

    А поддержка болельщиков может помочь российской сборной дойти до полуфинала. Такова наша миссия», – сказал Романцев.

    Россияне стартуют в соревновании 14 июня.

    Источник: Goal.com

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    08.06.2018 19:06
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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 июня 2018, 15:20

      Перебрал портвейна Олег Стаканыч...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 9 июня 2018, 11:18

      лучше бы все помолчали перед ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 9 июня 2018, 11:03

      Романцев чувством юмора не отличался ранее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 июня 2018, 09:22

      Если только рев болельщиков на стадионе так оглушит соперников,что те просто оглохнут и начнут сами забивать в свои ворота!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 08:40

      в хоккее конечно а ты что подумал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 9 июня 2018, 08:20

      в каком виде спорта ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 9 июня 2018, 07:55

      Опять забухал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 9 июня 2018, 07:40

      Что со всеми происходит? Или все что-то знают, а я не в курсе?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > TihonAlt 9 июня 2018, 08:41

      заготовлена большая партия скипидара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 9 июня 2018, 08:41

      тсс-это секрет, а то накажут за допинк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июня 2018, 07:39

      До ручки-то уже дошли.Для великой страны это большое достижение ! Большой талант нужен,чтобы угробить незаметно для всех российский футбол. Массовик-затейник мутко наверняка получил орден на каком-нибудь забугорном шабаше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 июня 2018, 04:54

      Олег Иваныч, это не Спартак 1991года....

      4
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