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Романцев: «Россия на ЧМ-2018 может дойти до полуфинала»

8 июня 2018, 19:06
48

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Специалист верит в выход нашей команды в плей-офф.

«Проблема россиян заключается в том, что в команде нет лидера. Нет футболиста, вокруг которого может строиться игра. Из-за этого приходится надеяться на коллективные действия.

А поддержка болельщиков может помочь российской сборной дойти до полуфинала. Такова наша миссия», – сказал Романцев.

Россияне стартуют в соревновании 14 июня.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Россия Романцев Олег
Комментарии (48)
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neofizer
1528474323
наливай,там и до финала чуток..
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OfaZavr
1528475224
хоть из группы то выползла, какой уж там полуфинал.
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polt
1528476488
Неожиданно то Романцева, рано еще маразматить.
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Lester84
1528476584
Олежа бредит - видимо снова в ход пошел легендарный граненый стакан и Мальборо
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DOCTOR PENALTY
1528479136
Олег Иваныч! Давайте будем честными, с Черчесовым это НЕВОЗМОЖНО! ( хотя мы все этого очень хотим.)
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ArReal
1528480016
Ещё одного забрал Зелёный Змий...
Ответить
ArReal
1528480729
По ходу дела он курил не сигареты на скамейке Спартака постоянно...
Ответить
upiter622
1528481906
Охренел чтоль!!?Какой полуфинал?Финал и только финал!)))
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Caniggia
1528483453
Похоже, водочка перестала так торкать. Решил перейти на боярышник, Иваныч. И сразу какой эффект - Россия способна на полуфинал!
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Мары
1528484437
Эх Олег Иваныч, Олег Иваныч. Этому столику больше не наливать.
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