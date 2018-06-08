Романцев: «Россия на ЧМ-2018 может дойти до полуфинала»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Специалист верит в выход нашей команды в плей-офф.

«Проблема россиян заключается в том, что в команде нет лидера. Нет футболиста, вокруг которого может строиться игра. Из-за этого приходится надеяться на коллективные действия.

А поддержка болельщиков может помочь российской сборной дойти до полуфинала. Такова наша миссия», – сказал Романцев.

Россияне стартуют в соревновании 14 июня.