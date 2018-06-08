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    Голкипер Ворм продлил контракт с «Тоттенхэмом»

    Вратарь «Тоттенхэма» Михел Ворм продлил контракт с клубом. Новое соглашение между сторонами будет действовать до окончания сезона-2018/19.

    34-летний Ворм выступает в составе «Тоттенхэма» с 2014 года, перейдя в стан «шпор» из «Суонси Сити». В прошедшем сезоне голландец сыграл в 11 официальных матчах за английский клуб в различных турнирах, пропустив в них 10 голов.

    По итогам сезона «Тоттенхэм» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    08.06.2018 06:44
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