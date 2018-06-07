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    Уткин: «Слова Газзаева Путину? У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове»

    Журналист Василий Уткин поделился мнением о выступлении Валерия Газзаева во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Газзаев занимает пост зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

    «Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире «Первого канала», с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок.

    Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского «Динамо» с молодым Шевченко – тогда Киев в первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в «Единую Россию». Раньше всех.

    Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему не привело.

    Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.

    Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – «Справедливая Россия».

    Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.

    Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется.

    У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

    Источник: Telegram

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    07.06.2018 22:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:33

      В своем стремлении к лучшей жизни, Газзаев не одинок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 10:04

      полностью согласен, все по делу!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2018, 08:43

      Уткин -оппозиционер?Казачки! Вы что там е.лом щёлкаете?Зарплату могут урезать.))Интересно,история будет иметь продолжение?Знатно отхлестал Василий холуя !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 8 июня 2018, 08:29

      Ни одного лишнего слова. исправляться Вася начал))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 июня 2018, 08:00

      А что , Газзаев один такой???????Да вы посмотрите , оглядитесь-что не подхалим или лизоблюд, то у власти или при хозяине, и на производстве так же , кто лижет тому и платят

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 июня 2018, 07:59

      все в точку...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 июня 2018, 04:07

      Красавец Вася)))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 июня 2018, 02:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот те кто это пишут, чего добились в своей жизни? А человек трофеи заваевывал. Может вам отростить всем усы или язык удлинить? Может тогда - жизнь удалась? А вАся фантастически бысто погружается во мрак дешевого позёрства и грязи.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 8 июня 2018, 02:57

      одним словом подлиза

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 июня 2018, 01:16

      Уткину 5+++!

      9
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