Уткин: «Слова Газзаева Путину? У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о выступлении Валерия Газзаева во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Газзаев занимает пост зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

«Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире «Первого канала», с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок.

Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского «Динамо» с молодым Шевченко – тогда Киев в первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в «Единую Россию». Раньше всех.

Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему не привело.

Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.

Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – «Справедливая Россия».

Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.

Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется.

У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз