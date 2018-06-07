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  • Уткин: «Слова Газзаева Путину? У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове»

Уткин: «Слова Газзаева Путину? У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове»

7 июня 2018, 22:55
22

Журналист Василий Уткин поделился мнением о выступлении Валерия Газзаева во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Газзаев занимает пост зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

«Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире «Первого канала», с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок.

Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского «Динамо» с молодым Шевченко – тогда Киев в первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в «Единую Россию». Раньше всех.

Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему не привело.

Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.

Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – «Справедливая Россия».

Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.

Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется.

У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

Источник: Telegram
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (22)
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Hren
1528401409
Уткин, зачёт!
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МЯСО87
1528401833
уткин молодец! правду всегда говорит
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DOCTOR PENALTY
1528402080
Ну Вася, ты как каток по Газзаеву проехал, ни вздохнуть, ни пёрнуть.
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Федя Кабак
1528402118
Как не прискорбно, а Уткин то прав))
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bol161r
1528402945
Самого чуть не стошнило, у него спрашивают, какой вопрос у Вас к президенту, а он дифирамбы поёт, сразу можно диагноз поставить .....
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Pourport
1528403974
Пощекотал усиками царский зад!)
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Asbjorn
1528409572
вот когда прав Вася-тогда прав,бывают же посветления
Ответить
maygli
1528409787
Уткину 5+++!
Ответить
Axe111
1528420067
Красавец Вася)))
Ответить
нейтральныйкакникто
1528434036
А что , Газзаев один такой???????Да вы посмотрите , оглядитесь-что не подхалим или лизоблюд, то у власти или при хозяине, и на производстве так же , кто лижет тому и платят
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