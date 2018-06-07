Радимов – о сборной Египта: «Слабая команда. Что тут еще добавить?»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал свои слова про команду Египта.
После поражения в товарищеском матче от Бельгии (0:3) Радимов назвал египтян «колхозом».
– Слабая команда. Что тут еще добавить?
– Вы о «физике» или о тактике?
– Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.
– А мы сами не были «колхозом» во встречах с Австрией и Турцией?
– Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.
Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.
Источник: «Спорт-Экспресс»