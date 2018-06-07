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  • Радимов – о сборной Египта: «Слабая команда. Что тут еще добавить?»

Радимов – о сборной Египта: «Слабая команда. Что тут еще добавить?»

7 июня 2018, 17:48
17

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал свои слова про команду Египта.

После поражения в товарищеском матче от Бельгии (0:3) Радимов назвал египтян «колхозом».

– Слабая команда. Что тут еще добавить?

– Вы о «физике» или о тактике?

– Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.

– А мы сами не были «колхозом» во встречах с Австрией и Турцией?

– Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Радимов Владислав
Комментарии (17)
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Старикан
1528384592
Интересно, что скажет Радимов после матча с Египтом?
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Тraumtanzеr
1528384971
Они нам напихают, приятного просмотра.
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komarinskiy
1528385817
Такая же слабая как и Россия, но есть Салах. Он один может решить игру, если будет играть.
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larin80
1528389103
Уважаю Влада как игрока,но вот эти посылы от "звёзд" 90-х-00-х типа "Египет и Сауды нам не соперники" просто умиляют..Парни,щас не 2002 год,чтобы обыграть на классе Тунис..класса игроков-ноль..Этим ребятам бы нормального Рехагеля,чтоб выстроить игру,грызть каждый сантиметр поля..А Черчесов это пи..дец..полный..Нет даже на 50% уверенности в составе на матч с Саудитами,нет схемы,нет ничего..в 1994 было что-то похожее..но там играли по сути вторым составом..и то выбор был..слабее этой Сбродной не было и нет..и не вина игроков в этом..они заложники ситуации..система прогнила насквозь..
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Zenmaster
1528391002
Сильной то и не назовёшь -- как и нашу !!!
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Avaretz
1528392242
«Слабая команда. Что тут еще добавить?» Просто добавь Салаха
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арейская
1528409808
Вот и посмотрим что наши сотворят с этим колхозом, и кто в конечном счёте окажется КОЛХОЗОМ...
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Pourport
1528438034
Без Салаха с Бельгией отлично смотрелись(в товарном)готовь нос для щелчка!)
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OfaZavr
1528439641
не в нашем положении сметь кого-то считать слабым.
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zigbert
1528460100
Бельгийцы победили египтян 3:0 ,но это не значит что наши порвут их в клочья.
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