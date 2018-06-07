Радимов – о сборной Египта: «Слабая команда. Что тут еще добавить?»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал свои слова про команду Египта.

После поражения в товарищеском матче от Бельгии (0:3) Радимов назвал египтян «колхозом».

– Слабая команда. Что тут еще добавить?

– Вы о «физике» или о тактике?

– Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.

– А мы сами не были «колхозом» во встречах с Австрией и Турцией?

– Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.