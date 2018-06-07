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    Радимов – о сборной Египта: «Слабая команда. Что тут еще добавить?»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал свои слова про команду Египта.

    После поражения в товарищеском матче от Бельгии (0:3) Радимов назвал египтян «колхозом».

    – Слабая команда. Что тут еще добавить?

    – Вы о «физике» или о тактике?

    – Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.

    – А мы сами не были «колхозом» во встречах с Австрией и Турцией?

    – Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.

    Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2018 17:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 15:15

      Бельгийцы победили египтян 3:0 ,но это не значит что наши порвут их в клочья.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 09:34

      не в нашем положении сметь кого-то считать слабым.

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 июня 2018, 09:07

      Без Салаха с Бельгией отлично смотрелись(в товарном)готовь нос для щелчка!)

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 июня 2018, 01:16

      Вот и посмотрим что наши сотворят с этим колхозом, и кто в конечном счёте окажется КОЛХОЗОМ...

      2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:24

      «Слабая команда. Что тут еще добавить?» Просто добавь Салаха

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2018, 20:19

      Влладд..в отпуске..ик..

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 июня 2018, 20:03

      Сильной то и не назовёшь -- как и нашу !!!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 июня 2018, 19:50

      Пфф слабая команда которая отгрузит девушку СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ

      0
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      Рейтинг: +113

      larin80 7 июня 2018, 19:31

      Уважаю Влада как игрока,но вот эти посылы от "звёзд" 90-х-00-х типа "Египет и Сауды нам не соперники" просто умиляют..Парни,щас не 2002 год,чтобы обыграть на классе Тунис..класса игроков-ноль..Этим ребятам бы нормального Рехагеля,чтоб выстроить игру,грызть каждый сантиметр поля..А Черчесов это пи..дец..полный..Нет даже на 50% уверенности в составе на матч с Саудитами,нет схемы,нет ничего..в 1994 было что-то похожее..но там играли по сути вторым составом..и то выбор был..слабее этой Сбродной не было и нет..и не вина игроков в этом..они заложники ситуации..система прогнила насквозь..

      3
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 19:02

      Добавить - Салаха))

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