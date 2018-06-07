Путин – об отставке Мутко: «Пусть работает. Потенциал у него хороший»

Президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается отправлять в отставку Виталия Мутко.

«За годы его работы немало сделано. Посмотрите, чего и сколько построено. Обращайтесь к фактам, а не эмоциям.

Мы знаем, какая атака на него предпринималась. В связи с допинговым скандалом, например. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него хороший. Пусть работает», – сказал Путин во время «Прямой линии».

Ранее Мутко занимал должности министра спорта России и президента РФС. В настоящий момент он работает вице-премьером по строительству.