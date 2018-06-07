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  • Путин – об отставке Мутко: «Пусть работает. Потенциал у него хороший»

Путин – об отставке Мутко: «Пусть работает. Потенциал у него хороший»

7 июня 2018, 14:28
34

Президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается отправлять в отставку Виталия Мутко.

«За годы его работы немало сделано. Посмотрите, чего и сколько построено. Обращайтесь к фактам, а не эмоциям.

Мы знаем, какая атака на него предпринималась. В связи с допинговым скандалом, например. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него хороший. Пусть работает», – сказал Путин во время «Прямой линии».

Ранее Мутко занимал должности министра спорта России и президента РФС. В настоящий момент он работает вице-премьером по строительству.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (34)
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vladik12
1528371037
Все. Эта цитата - некролог нашему государству. Расходимся.
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Parker8
1528371536
Будто Мутко своими руками,и за свои деньги строил, и будто бы ничего не украли. Нашел чем гордится, блин.
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vgarakh
1528371751
Да кто же тронет одного из лучших своих карифанов? А потенциал у всех там одинаковый, судя по состоянию страны.
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ZENIT84,
1528372055
РАСПИЛ АРЕНА В ПИТЕРЕ ЕГО ЖЕ РУК ДЕЛО))))
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vladimir-7
1528372564
На работе держат не за потенциал, а за конкретную работу. Такое высказывание ВВП придаёт ещё большее нахальство и самоуверенность Мудко и как следствие его поддержка Черчесова. Вот, поэтому, они такие беспринципные, наглые и нахальные. А на наши возмущения и предложения Президенту наплевать.
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Старикан
1528373287
А кто-нибудь подсчитывал сколько было бы построено, если бы под его руководством ничего не разворовывалось? Видимо откаты настолько велики, что эту курицу, несущую золотые яйца, увольнять себе дороже! Да и сколько унижений досталось России из-за его чуткого руководства спортом...
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мы_не_рабы
1528374761
"Рука руку моет". Ещё со времён Собчака. "Своих" - не сдаём. Впереди - непочатый край работы, пусть тащит ещё. Ведь сколько Мутко "пользы" (бабла) принесёт в новом качестве.
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Семион
1528377233
Ворон ворону глаз не выклюет.
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омск55
1528383905
Просто наплевать на народ когда это закончится
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OfaZavr
1528386666
ну да, не все еще утопил не все еще угробил, пусть еще поработает со своим большим потенциалом.
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