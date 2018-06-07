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    Путин – об отставке Мутко: «Пусть работает. Потенциал у него хороший»

    Президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается отправлять в отставку Виталия Мутко.

    «За годы его работы немало сделано. Посмотрите, чего и сколько построено. Обращайтесь к фактам, а не эмоциям.

    Мы знаем, какая атака на него предпринималась. В связи с допинговым скандалом, например. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него хороший. Пусть работает», – сказал Путин во время «Прямой линии».

    Ранее Мутко занимал должности министра спорта России и президента РФС. В настоящий момент он работает вице-премьером по строительству.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 14:28
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:13

      Зачем его увольнять, он столько всего понастроил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:17

      Так мудко пёс пукина, преданный пёс, как такого отпускать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 18:51

      ну да, не все еще утопил не все еще угробил, пусть еще поработает со своим большим потенциалом.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 июня 2018, 18:40

      Факты у нас любят подтасовывать, вот и обращаются к ним. По мне факты - допинг и отстранение от ОИ, провалы в футболе, распил стадиона(ов)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 июня 2018, 18:12

      Да уж...потенциал он свой уже показал..просто клоун!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 7 июня 2018, 18:05

      Просто наплевать на народ когда это закончится

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июня 2018, 18:00

      да уж питерская команда крепка и сильна все на своих местах

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 июня 2018, 17:48

      в обнал Виталя ушел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 июня 2018, 17:08

      Эх..к этому потенциалу еще и умную голову...Цены бы ему не было. Мог бы стать хорошим мотористом речного флота....а то и механиком на барже..

      2
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      Рейтинг: +8026

      nik55 7 июня 2018, 16:24

      мудко это просто козел отпущения

      0
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