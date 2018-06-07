Англичане не увидели проявления расизма в матче ЦСКА с «Арсеналом» в Лиге Европы

В Англии не увидели наличие фактов проявления расизма в матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались ЦСКА и «Арсенал» (2:2).

«Команда британского посольства работала с клубами ЦСКА и «Арсенал» при подготовке и во время проведения данного матча. Сотрудники посольства расположились на стадионе за несколько часов до его начала и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи.

Расистских скандирований они не слышали, представители клубов или болельщики им ни о чем подобном не сообщали. Официальные лица обсудили этот вопрос с британской полицией и местными властями.

Насколько мы понимаем, хотя о подобных скандированиях и сообщалось в СМИ, УЕФА, как ответственный руководящий орган, не получал каких-либо свидетельств расистского поведения во время матча, но готов рассмотреть любую информацию, которая могла бы помочь при проведении расследования», – говорится в письме представителя МИД Британии и депутата Харриет Болдуин, представленное в парламент.

УЕФА ранее наложил штраф на ЦСКА в размере 20 000 евро за поведение болельщиков в этом матче за использование пиротехники и бросание предметов на поле.