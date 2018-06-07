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    Англичане не увидели проявления расизма в матче ЦСКА с «Арсеналом» в Лиге Европы

    В Англии не увидели наличие фактов проявления расизма в матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались ЦСКА и «Арсенал» (2:2).

    «Команда британского посольства работала с клубами ЦСКА и «Арсенал» при подготовке и во время проведения данного матча. Сотрудники посольства расположились на стадионе за несколько часов до его начала и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи.

    Расистских скандирований они не слышали, представители клубов или болельщики им ни о чем подобном не сообщали. Официальные лица обсудили этот вопрос с британской полицией и местными властями.

    Насколько мы понимаем, хотя о подобных скандированиях и сообщалось в СМИ, УЕФА, как ответственный руководящий орган, не получал каких-либо свидетельств расистского поведения во время матча, но готов рассмотреть любую информацию, которая могла бы помочь при проведении расследования», – говорится в письме представителя МИД Британии и депутата Харриет Болдуин, представленное в парламент.

    УЕФА ранее наложил штраф на ЦСКА в размере 20 000 евро за поведение болельщиков в этом матче за использование пиротехники и бросание предметов на поле.

    Источник: RT

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    07.06.2018 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 июня 2018, 20:11

      Что так???

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 7 июня 2018, 15:48

      Ну это пока верхи в ситуацию не вмешались. Потом лично Борис с Терезой выпустят совместное заявление, что расизм был, но только незаметный для наблюдателей, и они в этом настолько уверены, что отзовут всех дипломатов, которые его не увидели на матче.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 июня 2018, 13:55

      Молодцы...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 июня 2018, 11:44

      Да неужели бриты могут быть объективными? В матче с Ман.Сити тоже официально в протоколе не было указано проявлений расизма, однако поверили на слово Яя Туре.

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