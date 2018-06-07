«МЮ» и два китайских клуба поспорят за Талиску

Нападающий «Бенфики» Талиска, который на протяжении двух сезонов выступает в составе «Бешикташа» на правах аренды, может сменить чемпионат в текущее межсезонье.

24-летний бразилец может оказаться в английской Премьер-лиге, где на него претендует «Манчестер Юнайтед», или в китайской Суперлиге, где за ним следят два клуба. Сумма трансфера игрока оценивается в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Ливерпуль» и «Рома».

«Бешикташ» отказался выкупать права на Талиску за 21 миллион евро, не воспользовавшись данной опцией в договоре аренды, действовавшей до 31 мая.