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    «МЮ» и два китайских клуба поспорят за Талиску

    Нападающий «Бенфики» Талиска, который на протяжении двух сезонов выступает в составе «Бешикташа» на правах аренды, может сменить чемпионат в текущее межсезонье.

    24-летний бразилец может оказаться в английской Премьер-лиге, где на него претендует «Манчестер Юнайтед», или в китайской Суперлиге, где за ним следят два клуба. Сумма трансфера игрока оценивается в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Ливерпуль» и «Рома».

    «Бешикташ» отказался выкупать права на Талиску за 21 миллион евро, не воспользовавшись данной опцией в договоре аренды, действовавшей до 31 мая.

    Источник: O Jogo

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    07.06.2018 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 июня 2018, 13:08

      мю с начала лета активизировался хотя на некоторых игроков после чм цена подрастет главное чтобы качественно усиливались да и напа бы левандовского к примеру лукаку не внушает надежд

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      Рейтинг: +36

      shaden 7 июня 2018, 11:12

      в Китай нет смысла ехать, МЮ даст такую же зп как и там

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