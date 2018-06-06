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    «Парма» хочет приобрести Крауча

    «Парма» заинтересована в покупке нападающего «Сток Сити» Питера Крауча.

    Желто-синие вернулись в Серию А по итогам прошлого сезона и намерены усилить атаку иностранным форвардом с большим именем.

    «Парма» готовится сделать предложение 37-летнему футболисту, который не хочет оставаться в «Стоке», вылетевшем в Чемпионшип.

    Несмотря на то, что контракт Крауча с «гончарами» действует до 2019 года, клуб может дать нападающему уйти бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    Источник: Tribalfootball

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    06.06.2018 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 19:50

      Да ему только дай верховую передачу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 6 июня 2018, 12:35

      А чо норм, Крауч крут, прыгать не надо пуляй ему в голову

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