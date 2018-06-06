«Парма» хочет приобрести Крауча

«Парма» заинтересована в покупке нападающего «Сток Сити» Питера Крауча.

Желто-синие вернулись в Серию А по итогам прошлого сезона и намерены усилить атаку иностранным форвардом с большим именем.

«Парма» готовится сделать предложение 37-летнему футболисту, который не хочет оставаться в «Стоке», вылетевшем в Чемпионшип.

Несмотря на то, что контракт Крауча с «гончарами» действует до 2019 года, клуб может дать нападающему уйти бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.