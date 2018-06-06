Главные новости утра. Моуринью верит в сборную России, трансфер Фреда установил рекорд Украины, Дани Алвес перенес операцию

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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