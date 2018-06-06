Гончаренко – о приглашении в сборную России: «Мне нравится каждодневная работа»

а если допустим Бышевца пригласить ведь турки не побоялись старого Луческу и вроде неплохо получается вон как вчера молодежка с нашими играла, интересно сколько лет Бышевцу?,кстати посмотрел википедию он ровесник Луческу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не собирается менять в ближайшее время клубную работу на аналогичную должность в сборной, в том числе – России.
– Что вы думаете, когда слышите призывы назначить Гончаренко главным тренером сборной России?
– Ничего. Это тоже к вопросу о приглашениях. Мне ведь поступали звонки и от представителей различных сборных. Есть четкое понимание: сегодня мне нравится каждодневная работа.