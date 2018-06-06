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    Гончаренко – о приглашении в сборную России: «Мне нравится каждодневная работа»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не собирается менять в ближайшее время клубную работу на аналогичную должность в сборной, в том числе – России.

    – Что вы думаете, когда слышите призывы назначить Гончаренко главным тренером сборной России?

    – Ничего. Это тоже к вопросу о приглашениях. Мне ведь поступали звонки и от представителей различных сборных. Есть четкое понимание: сегодня мне нравится каждодневная работа.

    Источник: Pressball

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    06.06.2018 06:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 11:45

      а если допустим Бышевца пригласить ведь турки не побоялись старого Луческу и вроде неплохо получается вон как вчера молодежка с нашими играла, интересно сколько лет Бышевцу?,кстати посмотрел википедию он ровесник Луческу

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 11:42

      пусть Мутко тренирует а в помощники Бубнов и Ловчев

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:45

      Рано сейчас говорить о тренере сборной, хотя Черчесов вряд ли удержится.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 июня 2018, 09:52

      Руки прочь! В нашем футболе кроме него, Карреры, Бердыя да и возможно Семака, тренеров нет..А в сборной, все равно работать не дадут. Всякие Мудки и проч. "специалисты".

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 июня 2018, 08:30

      Все правильно! Отдавайся полностью своему клубу лучше! От двух "фронтов" ничего хорошего

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 6 июня 2018, 08:02

      Или Бердыев или Гончаренко - оптимальные кандидаты, хотя те же Тихонов или Семак могли бы тоже сколотить крепкую сборную. Но с нашими Мудками-Прядкиными, чувствую беду для российского футбола на очередные 2 ближайших года с названием - усатый чабан-самодур!

      3
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 6 июня 2018, 07:48

      У Ганчаренко есть семья)) он никуда не уйдёт

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 июня 2018, 06:48

      Не марайся лучше... Потом хрен отмоешься...

      11
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > Аид666 6 июня 2018, 08:52

      точно. Леню до сих пор "добрым" словом вспоминают.

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