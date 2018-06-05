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    Андрей Федун: «В РФПЛ сейчас нет команд, укомплектованных лучше «Спартака». Но под Лигу чемпионов нужно усиление»

    Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что считает красно-белых наиболее укомплектованной командой РФПЛ на данный момент. Однако он также отметил, что для участия в Лиге чемпионов все равно необходимы новые приобретения.

    «В данный момент в обойме двадцать пять человек. Полагаю, что сейчас команд, укомплектованных лучше «Спартака», нет. Да, есть места, которые неплохо бы укрепить. В конце концов, любому тренеру хочется, чтобы у него играли Салах, Месси и им подобные. Но сейчас в коллективе есть и опытные, и молодые, и совсем юные, которым необходимо расти, а для этого – выходить на поле.

    Словом, подбор исполнителей вполне способен решать задачи, стоящие в РФПЛ. А под Лигу чемпионов, чтобы там достойно выглядеть, приобретения действительно необходимы», – сказал Федун.

    В чемпионате России-2017/18 «Спартак» завоевал бронзовые медали и получил право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 17:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +451

      frizom 12 июня 2018, 18:36

      отлично что руководство понимает необходимость усилений. Ждем еще 2-3 игроков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 8 июня 2018, 05:29

      Зенит Вас проверит. Думаю будут обычные 5:0 или 5:1 в пользу Зенита.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:49

      Конечно надо усиливаться и приобретать качественных игроков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 5 июня 2018, 19:55

      Так дайте денег нормальных,а не копейки.**.ться так **.ться,че в жопу то орать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:35

      очень хорошо что вы понимаете что усиление требуется, даже для ПЛ не говоря уж о ЛЧ.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Камчатский Краб > OfaZavr 17 июля 2018, 18:07

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 июня 2018, 19:11

      Особенно защита у нас укомплектована...я бы сказал кем...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 18:18

      Для чемпионата состав действительно укомплектован, а вот под лигу попотеть придётся.Там секачи такие бродят, что лучше в засаде сидеть и не высовываться.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 4 июля 2018, 04:14

      У тебя епанутство врождённое или приобретённое ?

      2
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 5 июня 2018, 18:14

      Не могу согласиться во всем с уважаемым Андреем Федуном. Количество не равно качеству. Вот для примера, ЦСКА имеет гораздо меньшее количество игроков, но сыграны они лучше, плюс есть такие свои звезды как Головин и Чалов. Кроме того у нас много возрастных игроков типа Самедова, Ещенко и др, которым желательна своя спартаковская замена в ближайшее время.

      9
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > oyabun 5 июня 2018, 18:52

      Чалова то зачем к звездам примешивать ? Головин- еще куда ни шло, да и тот сдуется скоро.

      4
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > oyabun 5 июня 2018, 19:58

      Какие звезды Чалов с Головиным. Один пару раз выстрелил, а про второго задатки есть, но больше его пиарят, чем он пока может. Головин явно не дотягивает до уровня наших реальных звезд, таких как Черенков, Мостовой, Корнеев, Брошин и т.д..

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