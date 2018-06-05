Андрей Федун: «В РФПЛ сейчас нет команд, укомплектованных лучше «Спартака». Но под Лигу чемпионов нужно усиление»

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что считает красно-белых наиболее укомплектованной командой РФПЛ на данный момент. Однако он также отметил, что для участия в Лиге чемпионов все равно необходимы новые приобретения.

«В данный момент в обойме двадцать пять человек. Полагаю, что сейчас команд, укомплектованных лучше «Спартака», нет. Да, есть места, которые неплохо бы укрепить. В конце концов, любому тренеру хочется, чтобы у него играли Салах, Месси и им подобные. Но сейчас в коллективе есть и опытные, и молодые, и совсем юные, которым необходимо расти, а для этого – выходить на поле.

Словом, подбор исполнителей вполне способен решать задачи, стоящие в РФПЛ. А под Лигу чемпионов, чтобы там достойно выглядеть, приобретения действительно необходимы», – сказал Федун.

В чемпионате России-2017/18 «Спартак» завоевал бронзовые медали и получил право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.