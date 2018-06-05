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  • Андрей Федун: «В РФПЛ сейчас нет команд, укомплектованных лучше «Спартака». Но под Лигу чемпионов нужно усиление»

Андрей Федун: «В РФПЛ сейчас нет команд, укомплектованных лучше «Спартака». Но под Лигу чемпионов нужно усиление»

5 июня 2018, 17:56
13

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что считает красно-белых наиболее укомплектованной командой РФПЛ на данный момент. Однако он также отметил, что для участия в Лиге чемпионов все равно необходимы новые приобретения.

«В данный момент в обойме двадцать пять человек. Полагаю, что сейчас команд, укомплектованных лучше «Спартака», нет. Да, есть места, которые неплохо бы укрепить. В конце концов, любому тренеру хочется, чтобы у него играли Салах, Месси и им подобные. Но сейчас в коллективе есть и опытные, и молодые, и совсем юные, которым необходимо расти, а для этого – выходить на поле.

Словом, подбор исполнителей вполне способен решать задачи, стоящие в РФПЛ. А под Лигу чемпионов, чтобы там достойно выглядеть, приобретения действительно необходимы», – сказал Федун.

В чемпионате России-2017/18 «Спартак» завоевал бронзовые медали и получил право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак
Комментарии (13)
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oyabun
1528211673
Не могу согласиться во всем с уважаемым Андреем Федуном. Количество не равно качеству. Вот для примера, ЦСКА имеет гораздо меньшее количество игроков, но сыграны они лучше, плюс есть такие свои звезды как Головин и Чалов. Кроме того у нас много возрастных игроков типа Самедова, Ещенко и др, которым желательна своя спартаковская замена в ближайшее время.
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Мары
1528211892
Для чемпионата состав действительно укомплектован, а вот под лигу попотеть придётся.Там секачи такие бродят, что лучше в засаде сидеть и не высовываться.
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filosof sparty
1528215108
Особенно защита у нас укомплектована...я бы сказал кем...
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OfaZavr
1528216555
очень хорошо что вы понимаете что усиление требуется, даже для ПЛ не говоря уж о ЛЧ.
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Gazelvagen877
1528217708
Так дайте денег нормальных,а не копейки.**.ться так **.ться,че в жопу то орать
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zigbert
1528228182
Конечно надо усиливаться и приобретать качественных игроков.
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Урия Гип
1528424986
Зенит Вас проверит. Думаю будут обычные 5:0 или 5:1 в пользу Зенита.
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frizom
1528817786
отлично что руководство понимает необходимость усилений. Ждем еще 2-3 игроков
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