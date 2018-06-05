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    Месси: «Не считаю себя лучшим, на поле все равны»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не стремится к званию лучшего футболиста мира, отмечая, что на поле все равны.

    «Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто обычный игрок. На все футболисты равны, когда звучит свисток о начале матча.

    Я большой фанат животных. Я рос рядом с ними, и они многому меня научили. Сейчас в моей семье живет пес Халк. Он настоящий член нашей семьи. Мои дети многому у него учатся», – рассказал аргентинец Paper Magazine.

    Месси примет участие в составе сборной Аргентины в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 07:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 июня 2018, 15:48

      А ты самый маленький гном,который нравишься по всему миру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 июня 2018, 20:51

      Скромняга!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 июня 2018, 12:33

      И я считаю: он самый равный из всех равных))).

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 июня 2018, 10:17

      ОН ( Месси) чуть чуть не прав. Выходят на поле и начинают игру все равными. Но в конце бывают победители.

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 5 июня 2018, 09:37

      Сейчас у меня живет пёс Халк , кот Рональду и хомячок Неймар.

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 5 июня 2018, 09:31

      Конечно же считает...каждый человек мнит себя лучше других и это нормально. Другой вопрос какие люди больше по нраву вам - те, которые говорят, что все мы равны и что вокруг нас мир равенство и братство, ( хотя достаточно выйти на улицу чтобы понять что никакого равенства нет и в помине, кто-то ездит на мерседесе, а кто-то в маршрутке или пешком, кто-то кушает в ресторане на 3 тысячи долларов за раз, а кто-то и на 100 рублей не может себе позволить...) или те которые не боятся говорить правду людям, пускай и горькую для большинства - что наш мир - это то же животное царство, где действует только один закон - закон джунглей - кто сильный тот и прав. Все мы участвуем в ранговом соревновании и абсолютно каждого волнует его статус в обществе, никто не хочет считать себя равным с другими...однако...чтобы это озвучить будучи выше других людей нужна немалая смелость, ведь большинство кто ниже по статусу возненавидят вас после этого.
      Лично мне больше импонируют люди, которые честно говорят о вещах, пускай они бывают и нескромны, но от них знаешь чего ожидать, они все тебе скажут в лицо, а вот сколько убеждаюсь глядя на святош - они будут улыбаться вам в глаза, но в любой момент могут сунуть кинжал в спину, когда этого совсем не ждешь.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 июня 2018, 08:26

      Так он и не называл себя никогда лучшим игроком мира.Не выделял себя из коллектива.И инопланетянином футбольным его ценители игры называют, а не он сам.Можно быть гениальным футболистом, но при этом скромным и обычным человеком.Не всем дано самого себя славить и памятники при жизни возводить.

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 5 июня 2018, 07:46

      Инопланетянин кокетничает.

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