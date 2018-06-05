Месси: «Не считаю себя лучшим, на поле все равны»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не стремится к званию лучшего футболиста мира, отмечая, что на поле все равны.

«Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто обычный игрок. На все футболисты равны, когда звучит свисток о начале матча.

Я большой фанат животных. Я рос рядом с ними, и они многому меня научили. Сейчас в моей семье живет пес Халк. Он настоящий член нашей семьи. Мои дети многому у него учатся», – рассказал аргентинец Paper Magazine.

Месси примет участие в составе сборной Аргентины в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.