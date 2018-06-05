Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси: «Не считаю себя лучшим, на поле все равны»

5 июня 2018, 07:32
8

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не стремится к званию лучшего футболиста мира, отмечая, что на поле все равны.

«Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто обычный игрок. На все футболисты равны, когда звучит свисток о начале матча.

Я большой фанат животных. Я рос рядом с ними, и они многому меня научили. Сейчас в моей семье живет пес Халк. Он настоящий член нашей семьи. Мои дети многому у него учатся», – рассказал аргентинец Paper Magazine.

Месси примет участие в составе сборной Аргентины в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Чемпионат мира Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mazzola
1528173997
Инопланетянин кокетничает.
Ответить
Патронташ
1528176415
Так он и не называл себя никогда лучшим игроком мира.Не выделял себя из коллектива.И инопланетянином футбольным его ценители игры называют, а не он сам.Можно быть гениальным футболистом, но при этом скромным и обычным человеком.Не всем дано самого себя славить и памятники при жизни возводить.
Ответить
Maxi_7
1528180289
Конечно же считает...каждый человек мнит себя лучше других и это нормально. Другой вопрос какие люди больше по нраву вам - те, которые говорят, что все мы равны и что вокруг нас мир равенство и братство, ( хотя достаточно выйти на улицу чтобы понять что никакого равенства нет и в помине, кто-то ездит на мерседесе, а кто-то в маршрутке или пешком, кто-то кушает в ресторане на 3 тысячи долларов за раз, а кто-то и на 100 рублей не может себе позволить...) или те которые не боятся говорить правду людям, пускай и горькую для большинства - что наш мир - это то же животное царство, где действует только один закон - закон джунглей - кто сильный тот и прав. Все мы участвуем в ранговом соревновании и абсолютно каждого волнует его статус в обществе, никто не хочет считать себя равным с другими...однако...чтобы это озвучить будучи выше других людей нужна немалая смелость, ведь большинство кто ниже по статусу возненавидят вас после этого. Лично мне больше импонируют люди, которые честно говорят о вещах, пускай они бывают и нескромны, но от них знаешь чего ожидать, они все тебе скажут в лицо, а вот сколько убеждаюсь глядя на святош - они будут улыбаться вам в глаза, но в любой момент могут сунуть кинжал в спину, когда этого совсем не ждешь.
Ответить
artydoc
1528180641
Сейчас у меня живет пёс Халк , кот Рональду и хомячок Неймар.
Ответить
Александр52
1528183076
ОН ( Месси) чуть чуть не прав. Выходят на поле и начинают игру все равными. Но в конце бывают победители.
Ответить
serppion
1528191189
И я считаю: он самый равный из всех равных))).
Ответить
Almazovich
1528221087
Скромняга!
Ответить
САНЁК17
1528375729
А ты самый маленький гном,который нравишься по всему миру
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+