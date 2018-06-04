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  • «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

«Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

4 июня 2018, 19:27
30

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу в отношении «Зенита». Оно было открыто по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербуржцами и «РБ Лейпцигом» (1:1).

Российский клуб проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит УЕФА штраф 70 тысяч евро. В матче с «РБ Лейпцигом» болельщики «Зенита» блокировали лестничные пролеты на стадионе и бросали предметы на поле. Также УЕФА обвинил их в проявлении расизма (выкрики с трибун).

Матч «Зенит» –«РБ Лейпциг» прошел 15 марта в Санкт-Петербурге.

В следующем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы и начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

Источник: УЕФА
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (30)
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acor94
1528129905
Ну емае. Подумаешь называют негров неграми. Не нравится - пусть в берушах играют. А нормальным людям дайте футбол посмотреть. И так мало интересных игр, только и планировалась Лига Европы.
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insider_retro
1528130263
Пока Зенит не урегулирует взаимоотношения с ортодоксальной частью своих болельщиков, то он так и будет отгружать штрафы и фигурировать в различных документах УЕФА, как клуб, который не способен и т.д и т.п...
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1bear
1528130423
из-за сотни уродов страдают адекватные болелы– куда смотрит руководство клуба?
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Bivaliy67
1528130490
Что так хило то? Расстрелять их за стадионом к чертям собачьим, и всего делов. А если серьёзно, уже задрали эти псевдофанаты!
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Рубик Докоян
1528131968
Один город-- одна команда и всё те же дебилы на трибунах... Пора эти виражи освобождать от разного рода сброда, который там кучкуется.
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Garrincha58
1528132517
стадо баранов
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Blossiya
1528133182
Им не привыкать. Не в первый и не в последний раз.
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Мары
1528137532
Вот тебе и нехерамбель.
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Путник 13
1528138122
Необходимо вводить запрет для быдла на трибунах..чёрная метка ..чтоб адекватные болелы могли спокойно болеть за клуб..
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Garrincha58
1528141830
я бы на месте руководства назло этому виражу подписал парочку темнокожих игроков дабы есть очень сильные не то что эти аргентинцы
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