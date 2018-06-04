«Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу в отношении «Зенита». Оно было открыто по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербуржцами и «РБ Лейпцигом» (1:1).

Российский клуб проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит УЕФА штраф 70 тысяч евро. В матче с «РБ Лейпцигом» болельщики «Зенита» блокировали лестничные пролеты на стадионе и бросали предметы на поле. Также УЕФА обвинил их в проявлении расизма (выкрики с трибун).

Матч «Зенит» –«РБ Лейпциг» прошел 15 марта в Санкт-Петербурге.

В следующем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы и начнет турнир с третьего квалификационного раунда.