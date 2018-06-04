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    «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

    УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу в отношении «Зенита». Оно было открыто по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербуржцами и «РБ Лейпцигом» (1:1).

    Российский клуб проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит УЕФА штраф 70 тысяч евро. В матче с «РБ Лейпцигом» болельщики «Зенита» блокировали лестничные пролеты на стадионе и бросали предметы на поле. Также УЕФА обвинил их в проявлении расизма (выкрики с трибун).

    Матч «Зенит» –«РБ Лейпциг» прошел 15 марта в Санкт-Петербурге.

    В следующем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы и начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2018 19:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:15

      ну как всегда, натворили неадекваты а расплачиваться за это будут все.

      2
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 5 июня 2018, 09:41

      Да ур.ды, что сказать еще....Ладно, если первый матч будет гостевой, а если домашний? Сколько же пролетит мимо кассы нормальных болел?

      2
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      Рейтинг: +807

      jet andy > Toomans 5 июня 2018, 14:01

      Про домашний и идет речь, вообще-то)

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > Toomans 5 июня 2018, 18:07

      пока вы сами вылавливать не начнете этих пида...в ничего и не произойдет.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:07

      А им хоть трава не расти, ведь они приходят не футбол смотреть.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 22:50

      я бы на месте руководства назло этому виражу подписал парочку темнокожих игроков дабы есть очень сильные не то что эти аргентинцы

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 4 июня 2018, 21:48

      Необходимо вводить запрет для быдла на трибунах..чёрная метка ..чтоб адекватные болелы могли спокойно болеть за клуб..

      7
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 21:38

      Вот тебе и нехерамбель.

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июня 2018, 20:57

      негр,негр,негр лишите меня за это входить в парадную на месяц...буду лазить через окно.Почему нельзя оспорить это решение в нашем суде или в Европе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > 3a zenit 4 июня 2018, 21:38

      потому что факты вещь упрямая. Оспаривать нечего.

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > BP 4 июня 2018, 23:30

      доказательство ты увидел и где...верить на слово=расстрелу в наше время.

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 20:26

      Им не привыкать. Не в первый и не в последний раз.

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 20:15

      стадо баранов

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:14

      Да ладо, в третьем раунде лохи попадутся.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > prezent2017 4 июня 2018, 20:16

      если ты лох то не все такие убытки от билетов ты что ли на себя возьмешь

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Garrincha58 4 июня 2018, 20:41

      какие билеты? Там даром раздают по благотворительности. так что Зенит сэкономит))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > vashinin 4 июня 2018, 21:00

      да ты походу е ба на шка верующий во всё что тебе по ушам накидывают.Возьми мне билет даром на матч,если нет то я буду срать тебе в горло 10 лет согласен?

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > vashinin 4 июня 2018, 21:21

      интересно где ты возьмёшь билеты даром, в кассе или у метро??? ляпнул чушь....

      9
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      Рейтинг: +3843

      BP > _Marqella_ 4 июня 2018, 21:37

      ну моей сестре прямо на работе навязывали.

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > BP 4 июня 2018, 21:43

      ну правильно, это через профсоюзы распростроняют билеты...Предприятия их же покупают, Зенит по любому в плюсе...да и билеты там самые дешёвые....в кассе же ты не возьмёшь бесплатные билеты..

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      Рейтинг: +4681

      Викос > _Marqella_ 4 июня 2018, 22:04

      распределяют в нагрузку?:)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > _Marqella_ 5 июня 2018, 19:14

      упс ..почитал историю.не поверил,что Вас враги
      согнали в погреб...
      )) Где эта девочка, где это солнышко?((пардон,(с)

      Вы,там,держитесь..

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