Главные новости дня. Объявлен состав сборной России на ЧМ-2018, «Монако» интересуется Головиным

Габулов, Черышев и Кутепов – в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018.

«Барселона» продлила контракт с Умтити до 2023 года.

Роналду перед ЧМ-2018 нанял нового телохранителя. Охранник руками укрощает быков.

Мидо похудел на 37 килограммов и предложил главному тренеру Египта взять его на ЧМ-2018.

Головин интересен «Монако». Переговоров с ЦСКА пока не было.

Неймар впервые за три месяца появился на поле и забил гол.

Федерация футбола Франции не ведет переговоров с Зиданом.

На студентов МГУ завели уголовное дело. Они выступили против фан-зоны на Воробьевых горах.