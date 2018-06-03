Главные новости дня. Объявлен состав сборной России на ЧМ-2018, «Монако» интересуется Головиным

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 21:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 июня 2018, 09:41

      Удачи и будем надеяться на хорошую игру.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июня 2018, 03:43

      Эта сборная выступит еще хуже чем раньше..даже одного очка не возьмёт... Ни одного более менее классного игрока... Может только Акинфеева и Смолова с натяжкой назвать.... Игорь будет опять суперсейвы делать и возможно пропустит опять какой-нибудь нелепый голешник....

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 22:28

      На чемпионате мира среди непризнанных сборных показана первая в истории футбола зеленая карточка  Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://sport.rambler.ru/football/40011519/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 июня 2018, 22:18

      Ташаева и Чалова зря не взяли...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 июня 2018, 21:43

      опять головин ))))))))) ну после первого же матча с саудовской аравией будет новость - ЧТО ГОЛОВИН РЕШИЛ ОСТАТЬСЯ В цска! оно и понятно ! в монако есть кому играть и они выше классом этого головина в 100 раз !

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