На студентов МГУ завели уголовное дело. Они выступили против фан-зоны на Воробьевых горах

Инициативная группа студентов МГУ выступила против оборудования фан-зоны возле главного здания учебного заведения на Воробьевых горах. Она будет развернута на время чемпионата мира-2018.

В рамках защиты от фан-зоны студенты, в частности, сделали надпись «Нет фан-зоне» на рекламной тумбе возле университета. За это на обучающихся завели уголовное дело.

Рядом с местом, где в течение чемпионата мира будут регулярно собираться тысячи болельщиков, находится студенческое общежитие, и поселенные там люди опасаются такого соседства. По этой причине и устраиваются акции протеста.