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    На студентов МГУ завели уголовное дело. Они выступили против фан-зоны на Воробьевых горах

    Инициативная группа студентов МГУ выступила против оборудования фан-зоны возле главного здания учебного заведения на Воробьевых горах. Она будет развернута на время чемпионата мира-2018.

    В рамках защиты от фан-зоны студенты, в частности, сделали надпись «Нет фан-зоне» на рекламной тумбе возле университета. За это на обучающихся завели уголовное дело.

    Рядом с местом, где в течение чемпионата мира будут регулярно собираться тысячи болельщиков, находится студенческое общежитие, и поселенные там люди опасаются такого соседства. По этой причине и устраиваются акции протеста.

    Источник: Интерфакс

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    03.06.2018 07:53
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 10:59

      Кто этот бред пишет. Ну назови статью уголовного кодекса РФ и что инкриминируют студентам ? Заводят животных в доме, а уголовные дела возбуждают.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 10:54

      Каждая сторона по своему права и власти Москвы должны в этом разобраться.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июня 2018, 18:49

      Отчислят и в армию, всего-то и делов, а там за ЦСКА болеть научатся.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 июня 2018, 17:31

      это типо как не курите возле меня,не нравится что курят сам отойди.Если кто-то не любит футбол и сопутствующие с ним развлечение,могут пойти нахер и не мешать людям отдыхать.Ясно что эту ситуацию майданутые навальнята будут крутить в свою пользу,скуля об тиране,изверге,царе.В Туркменистан сгоняйте и понюхайте тирана-царя,а потом скулите что вам жить мешают.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 июня 2018, 13:13

      -Повар,несите ваше фирменное!
      -Вот вам Интерфакс-по пекински принимайте!)

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 3 июня 2018, 12:38

      Насчет уголовного дела как-то бомбардир погорячился. Может, административное? Или надпись призывала к экстремизму? Так за такие надписи тогда пол страны посадить можно.

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Smekaev 3 июня 2018, 12:49

      так оно и будет скоро

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 3 июня 2018, 12:50

      я написал в полицию заявление на хулиганствующего долбойоба и мне же намекнули что такие заявления чреваты возбуждением уголовного дела против меня же

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > Smekaev 4 июня 2018, 13:19

      уголовное. Это уже точно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 11:53

      студентов можно понять, но могли бы написать куда следует о своих претензиях может все бы и мирно решилось.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > OfaZavr 3 июня 2018, 12:51

      ничого бы не решилось поверь мне

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > OfaZavr 3 июня 2018, 14:44

      Согласно конституции имеют право собраться когда и где угодно и выразить свое несогласие, мирно и без оружия. ИМЕЮТ ПРАВО.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > спанчес 3 июня 2018, 18:32

      согласен, но попробовать стоило бы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > kykyi 3 июня 2018, 18:37

      так то оно так, но для начала могли бы направить свое обращение официальным лицам.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > OfaZavr 3 июня 2018, 18:40

      Насколько я знаю, посылали и не раз. Эта история тянется уже не первый месяц.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > kykyi 3 июня 2018, 18:42

      а ну если так то все понятно, видимо правда другого способа уже не осталось чтобы привлечь внимание к проблеме, но и таким способом сомневаюсь что чего-то добьются.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > OfaZavr 3 июня 2018, 18:45

      Не будешь пробовать-ничего не получиться.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2018, 11:17

      Ну да, конечно не пущать..., мы (студенты МГУ) сами все зассым, засрем, замусорим - это наша территория, и пришлых нам не надо!... Там, где образовывается какое то скопление людей - всегда остается мусор, на любом мероприятии.., мы о чем вообще говорим люди? А по поводу уголовного дела - это фейк. Дело заводят при нанесении материального ущерба более трех т.р.

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 июня 2018, 11:12

      А то что там устраивают покатушки на "кто первый" на нихеровых та чках де тки чи нуш - это никак не волнует поселённых там людей???показуху не устраивайте,терпилы мо сквабадские!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 июня 2018, 11:02

      Такого бардака как с этим чемпионатом давно не было.На студентов дело,автобусы даже с детьми в Москву не пускают,у нас на верху одни идиоты - они это каждый день доказывают

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > gennadiy 3 июня 2018, 12:40

      Литературу почитай - у нас такие идиоты со времен царя Гороха были у власти. Вот, блин, главный "крест" России, а не Америки там разные с жидомассонами.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > gennadiy 3 июня 2018, 12:52

      сами выбираем

      3
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