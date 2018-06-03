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  • На студентов МГУ завели уголовное дело. Они выступили против фан-зоны на Воробьевых горах

На студентов МГУ завели уголовное дело. Они выступили против фан-зоны на Воробьевых горах

3 июня 2018, 07:53
39

Инициативная группа студентов МГУ выступила против оборудования фан-зоны возле главного здания учебного заведения на Воробьевых горах. Она будет развернута на время чемпионата мира-2018.

В рамках защиты от фан-зоны студенты, в частности, сделали надпись «Нет фан-зоне» на рекламной тумбе возле университета. За это на обучающихся завели уголовное дело.

Рядом с местом, где в течение чемпионата мира будут регулярно собираться тысячи болельщиков, находится студенческое общежитие, и поселенные там люди опасаются такого соседства. По этой причине и устраиваются акции протеста.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (39)
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vladik12
1528001662
Не нравится соседство - станьте сами частью этой толпы. Приобщайтесь к футболу. Для этого ЧМ в Россию и привезли - чтобы популяризировать игру. Твори дестрой - смотри футбол!
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yorgenbarenz
1528002327
Студенты у нас -уголовники,всем известно.Поэтому за мелкое хулиганство сразу уголовное дело.
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Viper for CSKA
1528002883
Как обычно, о студентах, как и всех обычных россиянах думают у нас в последнюю очередь. Главное же к иностранцам подлизаться, а свои люди вытерпят, им не привыкать. Стыдно и обидно за страну в таких ситуациях. Государство, не ставящее во главу угла жизнь именно своей нации, не имеет будущего.
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Путник 13
1528003342
А кому понравится мусор , грязь , пьяное быдло , когда всё обгажено и зассано..????
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RedWhiteFans2
1528003883
Полицейское государство. Пусть тогда распространят свои репрессии на футболистов. Не выиграли ЧМ - в Сибирь, на лесоповал.
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Smithy
1528008721
Ну ещё бы. Показуха и только, на своих граждан наплевать, как обычно. Будете возмущаться - заведём на вас дело, бесправный скот. Боритесь до конца!
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mikitka
1528010117
Самый сок в том, что все зелёные зоны на Воробьёвых Горах - это территория МГУ. То есть когда после ЧМ там всё загадят мусором и фекалиями, то выгребать это будут студенты, а не городские власти
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gennadiy
1528012951
Такого бардака как с этим чемпионатом давно не было.На студентов дело,автобусы даже с детьми в Москву не пускают,у нас на верху одни идиоты - они это каждый день доказывают
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С-Пб on-line
1528013579
А то что там устраивают покатушки на "кто первый" на нихеровых та чках де тки чи нуш - это никак не волнует поселённых там людей???показуху не устраивайте,терпилы мо сквабадские!
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Smekaev
1528018707
Насчет уголовного дела как-то бомбардир погорячился. Может, административное? Или надпись призывала к экстремизму? Так за такие надписи тогда пол страны посадить можно.
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