Агент: «Даю 70% на то, что мы увидим Сарри на посту главного тренера «Реала»

Итальянский агент Сальваторе Гарритано предполагает, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжит карьеру в «Реале». Ранее сообщалось, что главный претендент на то, чтобы возглавить мадридский клуб – Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

«Реал» хочет заполучить Покеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Покеттино отпадет, а Сарри – второй выбор.

У «Наполи» и «Реала» хорошие связи, поэтому я бы дал 70% на то, что мы увидим Сарри во главе «Реала», – приводит слова Гарритано CalcioNapoli24..