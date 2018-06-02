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    Агент: «Даю 70% на то, что мы увидим Сарри на посту главного тренера «Реала»

    Итальянский агент Сальваторе Гарритано предполагает, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжит карьеру в «Реале». Ранее сообщалось, что главный претендент на то, чтобы возглавить мадридский клуб – Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

    «Реал» хочет заполучить Покеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Покеттино отпадет, а Сарри – второй выбор.

    У «Наполи» и «Реала» хорошие связи, поэтому я бы дал 70% на то, что мы увидим Сарри во главе «Реала», – приводит слова Гарритано CalcioNapoli24..

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 16:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июня 2018, 23:12

      Если это не произойдёт, то 70% агентских и фуру знаменитых тосканских вин на наш адрес. У нас не пропадёт... )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Рубик Докоян 4 июня 2018, 00:24

      Наливай :)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Rainmaker 4 июня 2018, 08:05

      Так ещё фуру не подогнали. ))) А свой бокал сухого красного вина вечерком за лёгким ужином выпью.

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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 20:43

      Вполне вероятно, что так оно и будет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:20

      думаю такой тренер как Сарри подойдет Реалу, он сможет всю эту звездную дружину объединить и заставить выполнять свои требования.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > OfaZavr 2 июня 2018, 19:26

      мне очень нравится футбол которые показывает наполи.. но о тренере я вообще ничего не знаю.. НО лучше чем венгер или гути, первый ... старый уже, второй молодой, с зиданом провала не случилось, а вот второй раз подряд взять молодого и не шибко опытного.. не хотелось бы

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DeStar 2 июня 2018, 19:28

      согласен)

      2
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