COPE: Покеттино – главный кандидат на роль преемника Зидана в «Реале»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино – главный претендент на роль преемника Зинедина Зидана в «Реале». Об этом сообщил ресурс COPE.

Текущий контракт аргентинца рассчитан до июня 2023 года. Ранее поступила информация о возможном расторжении соглашения в случае контакта со стороны сливочных или «ПСЖ».

Покеттино возглавил лондонский клуб в 2014 году. Экс-футболист сборной Аргентины четырежды признавался лучшим тренером Премьер-лиги. В минувшем сезоне «шпоры» финишировали на третьем месте в чемпионате Англии.

Напомним, Зидан объявил об уходе из «Реала» сегодня. За два с половиной года в должности он выиграл с мадридским клубом девять трофеев.