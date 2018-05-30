Жена Месси – о старшем сыне: «Болельщик папы номер один»

Жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Роккуццо в своем инстаграме опубликовала фотографию их старшего сына Тиаго, который сидит на трибуне в футболке сборной Аргентины с номером 10 на спине и надписью «Папа».

«Болельщик папы номер один», – написала Роккуццо.

Кроме того, супруга футболиста с Тиаго и средним сыном Матео вместе сфотографировались в футболках «альбиселесте» с номером 10.

Оба снимка были сделаны на стадионе во время товарищеского матча Аргентина – Гаити (4:0), в котором Месси отметился хет-триком.

text Публикация от text (@antoroccuzzo88) 29 Май 2018 в 7:08 PDT