Моуринью летом хочет усилить позиции левого и центрального защитников и центрального хавбека

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать три больших приобретения в летнее межсезонье.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет усилить левую и центральную зоны обороны, а также позицию центрального полузащитника.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» попытаются приобрести Алекса Сандро («Ювентус»), Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм») и Фреда («Шахтер»).

Как сообщается, на трансферную кампанию клубное руководство выделит португальскому специалисту 150 миллионов фунтов стерлингов. Однако эта сумма возрастет, если «Манчестер Юнайтед» продаст кого-либо из своих футболистов.