МИД Литвы: «Проведение ЧМ в России – глупая идея. В этой стране все политизировано и используется как пропаганда»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что неправильно было отдавать России право на проведение чемпионата мира-2018. По его мнению, в стране все политизировано и спорт используется как пропаганда.

«Это глупая идея провести чемпионат мира в России. Это действительно не хорошо, потому что в этой стране все завязано на политике – спорт, культура. И сделать их центром притяжения, привлекательными – это всегда хорошо для пропаганды», – приводит слова Линчавичюса Radio Free Europe.