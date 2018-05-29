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  • МИД Литвы: «Проведение ЧМ в России – глупая идея. В этой стране все политизировано и используется как пропаганда»

МИД Литвы: «Проведение ЧМ в России – глупая идея. В этой стране все политизировано и используется как пропаганда»

29 мая 2018, 12:49
49

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что неправильно было отдавать России право на проведение чемпионата мира-2018. По его мнению, в стране все политизировано и спорт используется как пропаганда.

«Это глупая идея провести чемпионат мира в России. Это действительно не хорошо, потому что в этой стране все завязано на политике – спорт, культура. И сделать их центром притяжения, привлекательными – это всегда хорошо для пропаганды», – приводит слова Линчавичюса Radio Free Europe.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (49)
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кошмарик
1527588030
шпротодел от зависти и злости может только брехать как собака.. потому что литве не светит не только принимать ЧМ, но даже попасть на него.. Собака(литва) брешет, караван идет!
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insider_retro
1527588036
Проведение ЧМ - это не глупая идея, а право, ответственность и доверие!!.. Всё то, чего не хватает некоторым... Глупо вякать и тявкать про такие мероприятия, которые, просто априори, недоступны географическим и политическим карликам!..))
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Shogun
1527588610
Ну тогда какая у вас пропаганда - Мы продались США, мы с...м у США и мы шестерки США - для начала хоть Андорру обыграйте
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кошмарик
1527589370
эй, шпрота! не ты ли был и вожаком комсомольцев ? Работал секретарём районного комитета ЛКСМ Литовской ССР в Каунасе, заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР. чел в прыжке переобувается неоднократно..
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Полная Канистра
1527589593
вы все сами там глупцы зачуханные Сидите дома откройте форточку окна и смотрите завидуя наш чемпионат мира
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Мары
1527589931
Переобувание лабусов уже совсем не удивляет. Вчерашние комсомольцы с удовольствием таскают тапки новым хозяевам.
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Тraumtanzеr
1527591991
Ну на самом деле отчасти он прав, все политизировано, а с другой стороны пошел он на хер.
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zigbert
1527592241
Проведение ЧМ досталось нашей стране на законных основаниях во время голосования на конгрессе ФИФА.
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МЯСО87
1527592632
почитал коменты... ребят, хотите сказать что он не прав? это чистая пропаганда ер + еще стока бабла отмыть на организации, строительстве ненужных стадионов и т.д. жду минусов любители власти
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triton004
1527598108
МИДарам Литвы,Украины и прочей нечисти,огромный привет от России,стройте забор да повыше,чтоб не видно и не слышно вас было
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