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  • Манчини: «Фаворит – Россия. Но Саудовская Аравия – не слабая команда»

Манчини: «Фаворит – Россия. Но Саудовская Аравия – не слабая команда»

29 мая 2018, 06:06
10

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает фаворитом сборную России в стартовом матче чемпионата мира-2018, в котором россиянам предстоит встретиться с командой Саудовской Аравии 14 июня.

«Фаворит – Россия. Но... Саудовская Аравия – совсем не слабая команда. У нее есть очень быстрые футболисты.

Кроме того, это первый матч чемпионата мира. Так что будет не просто. Однако Россию я считаю фаворитом», – сказал Манчини.

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Италии и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Италия Россия Саудовская Аравия Манчини Роберто
Комментарии (10)
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ARSteven89
1527563808
Наши выиграют в матче открытия 2:0 или 3:0...
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chegevaro
1527565131
Посмотрим. От результата этого матча будет все зависеть. Надо обыгрывать
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Caniggia
1527566394
Мож и выиграют натужно, как год назад у дворовой Новой Зеландии. А потом мы помним какой позор нас ожидал. Боюсь всё может повториться точь в точь.
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alex1951
1527566882
Реверанс ,сделанный Манчини ,на прощание.
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BP
1527568493
Удачи нашим!
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vodomut
1527569543
неприкрытая лесть
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upiter622
1527571491
Обычно первые матчи чемпионата мира заканчиваются ничьей!Но желаю победу России!
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OfaZavr
1527577448
к нашим трудно относиться как к фаворитам с кем бы они не играли.
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zigbert
1527581062
Очень многое будет зависеть от этой игры.
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bolela_16
1527584166
Первый матч он самый главный
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