Манчини: «Фаворит – Россия. Но Саудовская Аравия – не слабая команда»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает фаворитом сборную России в стартовом матче чемпионата мира-2018, в котором россиянам предстоит встретиться с командой Саудовской Аравии 14 июня.

«Фаворит – Россия. Но... Саудовская Аравия – совсем не слабая команда. У нее есть очень быстрые футболисты.

Кроме того, это первый матч чемпионата мира. Так что будет не просто. Однако Россию я считаю фаворитом», – сказал Манчини.

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Италии и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 2:1.