Девушка Роналду: «Ты заслужил эту победу. Теперь кубок у нас»

Джорджина Родригес, которая является девушкой форварда «Реала» Криштиану Роналду, поздравила своего возлюбленного с победой в Лиге чемпионов.

«Наш чемпион. Ты заслужил это. Ты сделал нас всех счастливыми! Мы переживали вместе, но теперь кубок у нас. Ты добился этого благодаря своей уверенности и каждодневной работе. Твой энтузиазм и страсть подталкивают тебя продолжать упорно работать дома, после тяжелых тренировок. Ты пример для всех. Мы любим тебя», – написала Джорджина в инстаграме.

В финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Киеве 26 мая, «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.