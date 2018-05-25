Лунев: «Максимум сборной России на ЧМ? Вершина олимпа, надеюсь»

Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от чемпионата мира.
– Где максимум нашей сборной на турнире?
– Надеюсь, на вершине олимпа, все реально. Да, Криштиану Роналду, да, Лионель Месси, да, Мохаммед Салах, но у них две руки, две ноги. И у нас тоже. И с двух сторон по 11 игроков. Технически плюс-минус все оснащены. Важно, у кого что в голове. Плюс командное взаимодействие и характер.
– Но в товарищеском матче в ноябре мы проиграли тем же аргентинцам. Разве это не показывает, что мы пока не на уровне?
– А может быть, они нас чему-то научили? Может, мы сделаем выводы? Очень надеюсь.
Соперниками сборной России будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Источник: ТАСС