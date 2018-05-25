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    Лунев: «Максимум сборной России на ЧМ? Вершина олимпа, надеюсь»

    Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от чемпионата мира.

    – Где максимум нашей сборной на турнире?

    – Надеюсь, на вершине олимпа, все реально. Да, Криштиану Роналду, да, Лионель Месси, да, Мохаммед Салах, но у них две руки, две ноги. И у нас тоже. И с двух сторон по 11 игроков. Технически плюс-минус все оснащены. Важно, у кого что в голове. Плюс командное взаимодействие и характер.

    – Но в товарищеском матче в ноябре мы проиграли тем же аргентинцам. Разве это не показывает, что мы пока не на уровне?

    – А может быть, они нас чему-то научили? Может, мы сделаем выводы? Очень надеюсь.

    Соперниками сборной России будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2018 20:50
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 09:39

      Хорошо бы урок оказался впрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:16

      каждый раз подобное говорят, а на деле...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      shaden 26 мая 2018, 09:28

      если у них по две руки и ноги, и у вас тоже, какого *** вы такие деревья тогда??????
      – А может быть, они нас чему-то научили? Может, мы сделаем выводы? ключевые слова "может"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 мая 2018, 04:26

      Бред... ног и рук столько же, но техника и качество игры - небо и земля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 26 мая 2018, 01:46

      Ну на фига нести эту чушь? Самому не смешно? Наш несбыточный олимп - впервые в истории России на ЧМ выход из группы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 25 мая 2018, 22:12

      к сожалению Олимп не там где проводится нынешний ЧМ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 25 мая 2018, 22:06

      Совсем больной !

      0
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      ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Catastrofa 25 мая 2018, 22:20

      ты.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Nekit92 26 мая 2018, 02:55

      Отсоси !

      0
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      ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Catastrofa 27 мая 2018, 20:47

      Хахаха у тя там есть че сосать то...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Nekit92 27 мая 2018, 20:55

      В твой поганый рот не влезет , поэтому только полизать !

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Catastrofa 29 мая 2018, 18:17

      В таком случае сосать, это твой удел))

      -1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Nekit92 29 мая 2018, 21:26

      Пшел на хер , дебилоид !

      -1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Catastrofa 19 июля 2018, 22:28

      На хер твоя жопа хороша.

      -1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Nekit92 20 июля 2018, 12:39

      Для хера твой рот подойдет !

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Catastrofa 26 августа 2018, 20:32

      После тебя))

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      Рейтинг: +901

      Krics 25 мая 2018, 21:25

      Я тоже надеюсь на "чудо", шестой десяток, а в сказки верю.!!!!!!!!

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