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    Глава Башкирии: «Построим для «Уфы» стадион на 15-17 тысяч с защитой от ветра, снега и холода»

    Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов анонсировал строительство в Уфе модернизированного стадиона для местной «Уфы». Арена будет вмещать порядка 16 тысяч зрителей.

    «Когда мы неожиданно для себя вышли в Премьер-лигу, озаботились стадионом. Первое действие – модернизация стадиона «Нефтяник».

    Нас сегодня эта арена уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион.

    Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода.

    Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся», – сказал политик.

    «Уфа» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2018 20:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 10:50

      адекватно подходят к реализации задуманного, если будет контроль от начала до конца строительства то уложатся в названную сумму и сроки.

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 09:18

      Вот так бы и всем, строить компактные стадионы,удобные для зрителей. Стоимость строительства приемлемая. Его и построят быстро и воровства будет меньше. Главе Башкирии респект.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 08:26

      Действительно грамотно и по делу. Сразу видно, что регион-донор, знает цену своим деньгам. Привет дотационному Саранску с его 40-тысячным сараем для ФНЛ, построенному разве что ради распила денег, сделанных той же Уфой, Магнитогорском, Новокузнецком, Челябинском, Краснодаром, Сургутом... В этом вся Россия. К сожалению...

      5
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 25 мая 2018, 06:32

      Пожалуй, самое время начать болеть за Уфу

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 мая 2018, 05:23

      Адекватно..молодец..хотябы тысяч 25 уж..а то хокейная коробка больше вмещает

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 25 мая 2018, 04:22

      Хорошее решение! С учетом наших погодных условий такие стадионы просто необходимы.

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 мая 2018, 21:53

      Грамотное,хозяйское решение! А то этот "заслуженный"строитель бабахну стадион на 40 тысяч в Саранске. Зачем? Плюс еще гостинничных комплексов налепил. Зато в вице премьеры вышел по строительству. Сейчас в Арктике строить начнем,тысяч на 30. Зенит ездит туда играть иногда.

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > val-berezko 24 мая 2018, 22:48

      Да,придёт время и история с саранским стадионом и гостиницами станет пищей для фельетонов.Ведь по-сути, была провёрнута афёра по освоению больших деньжищ ,а потом-трава не расти.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 20:35

      Манеж что-ли?

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 20:28

      "Уфа" - очень хороший пример функционирования бюджетного клуба.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 20:24

      Если Уфе он достанется бесплатно то молодцы. Недорогой это хорошо

      3
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