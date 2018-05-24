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  • Глава Башкирии: «Построим для «Уфы» стадион на 15-17 тысяч с защитой от ветра, снега и холода»

Глава Башкирии: «Построим для «Уфы» стадион на 15-17 тысяч с защитой от ветра, снега и холода»

24 мая 2018, 20:06
13

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов анонсировал строительство в Уфе модернизированного стадиона для местной «Уфы». Арена будет вмещать порядка 16 тысяч зрителей.

«Когда мы неожиданно для себя вышли в Премьер-лигу, озаботились стадионом. Первое действие – модернизация стадиона «Нефтяник».

Нас сегодня эта арена уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион.

Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода.

Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся», – сказал политик.

«Уфа» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (13)
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A-Den
1527182275
Хороший глава региона
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volfrik
1527182291
не забыть бы им убрать дорожки и клетку с гостевого сектора, и можно будет еще разик в Уфу сгонять, хороший город)
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кузнецов артем
1527182663
Если Уфе он достанется бесплатно то молодцы. Недорогой это хорошо
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vladik12
1527182915
"Уфа" - очень хороший пример функционирования бюджетного клуба.
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val-berezko
1527188032
Грамотное,хозяйское решение! А то этот "заслуженный"строитель бабахну стадион на 40 тысяч в Саранске. Зачем? Плюс еще гостинничных комплексов налепил. Зато в вице премьеры вышел по строительству. Сейчас в Арктике строить начнем,тысяч на 30. Зенит ездит туда играть иногда.
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spaike
1527211330
Хорошее решение! С учетом наших погодных условий такие стадионы просто необходимы.
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BigFanFCRV
1527219176
Пожалуй, самое время начать болеть за Уфу
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Danish Dynamite
1527225971
Действительно грамотно и по делу. Сразу видно, что регион-донор, знает цену своим деньгам. Привет дотационному Саранску с его 40-тысячным сараем для ФНЛ, построенному разве что ради распила денег, сделанных той же Уфой, Магнитогорском, Новокузнецком, Челябинском, Краснодаром, Сургутом... В этом вся Россия. К сожалению...
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zigbert
1527229092
Вот так бы и всем, строить компактные стадионы,удобные для зрителей. Стоимость строительства приемлемая. Его и построят быстро и воровства будет меньше. Главе Башкирии респект.
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OfaZavr
1527234639
адекватно подходят к реализации задуманного, если будет контроль от начала до конца строительства то уложатся в названную сумму и сроки.
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