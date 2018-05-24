Глава Башкирии: «Построим для «Уфы» стадион на 15-17 тысяч с защитой от ветра, снега и холода»

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов анонсировал строительство в Уфе модернизированного стадиона для местной «Уфы». Арена будет вмещать порядка 16 тысяч зрителей.

«Когда мы неожиданно для себя вышли в Премьер-лигу, озаботились стадионом. Первое действие – модернизация стадиона «Нефтяник».

Нас сегодня эта арена уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион.

Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода.

Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся», – сказал политик.

«Уфа» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.