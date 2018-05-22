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    Рейна и Каннаваро обвиняются в связях с мафией

    БЫвший голкипер «Наполи» Пепе Рейна стал фигурантом дела, по которому он и еще два футболиста неаполитанцев обвиняется в связях с преступной группировкой.

    Для выяснения всех обстоятельств испанец был вызван в федеральный национальный суд вместе с Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароникой. Власти планируют выяснить связь спортсменов с осужденным преступником Габриэле Эспозито, а также его братьями Франческо и Джузеппе.

    Ранее сообщалось, что Рейна продолжит карьеру в составе «Милана».

    Источник: Football Italia

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    22.05.2018 09:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 11:23

      в Италии на этот счет возможно все что угодно, но не хотелось чтобы доказали их причастность конечно.

      0
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      Рейтинг: -28

      hater29 22 мая 2018, 10:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -5
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 22 мая 2018, 09:39

      Мафия бессмертна!

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