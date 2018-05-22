Рейна и Каннаваро обвиняются в связях с мафией

БЫвший голкипер «Наполи» Пепе Рейна стал фигурантом дела, по которому он и еще два футболиста неаполитанцев обвиняется в связях с преступной группировкой.

Для выяснения всех обстоятельств испанец был вызван в федеральный национальный суд вместе с Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароникой. Власти планируют выяснить связь спортсменов с осужденным преступником Габриэле Эспозито, а также его братьями Франческо и Джузеппе.

Ранее сообщалось, что Рейна продолжит карьеру в составе «Милана».