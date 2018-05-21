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  • Безуглов: «У Дзагоева небольшое воспаление в области мышц голени. У Дзюбы фолликулярная ангина»

Безуглов: «У Дзагоева небольшое воспаление в области мышц голени. У Дзюбы фолликулярная ангина»

21 мая 2018, 15:54
8

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровье полузащитника Алана Дзагоева и нападающего Артема Дзюбы. Оба футболиста вчера прибыли с национальной команды на тренировочный сбор в Австрию, однако пока не провели ни одной тренировки.

«Найти полностью здоровых людей тяжело, сбор идет, болячки мелкие есть. Но проблемы только две пока. Это Алан Дзагоев, у которого небольшое воспаление в области мышц голени. Вчера и сегодня он тренировался индивидуально, но завтра, как мы планируем, он будет тренироваться в общей группе.

Что касается Артема Дзюбы, то у него фолликулярная ангина, он с ней сюда приехал. Терапия началась с первого дня. Пока есть температура, речь о тренировочном процессе вести не приходится. Сегодня будет контрольное исследование, посмотрим кровь. Надеемся, что будет лучше, лучше и лучше с каждым днем. Он получает терапию.

Субъективно Артем чувствует себя хорошо, но есть температура небольшая. Если для обычного человека данное состояние не является критическим, то на сборе такие нагрузки полноценно перенести сложно. Только поэтому пока придерживаем его. Но каждый день ждем улучшения.

В целом по состоянию игроков можно сказать, что приехали в хорошем состоянии. Лучше, чем бывает обычно. Постараемся, чтобы параметры стали лучше. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Будем все выявлять и корректировать. Ребята провели пять выходных, хорошо отдохнули, поэтому состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком Конфедераций», – сказал Безуглов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Дзагоев Алан
Комментарии (8)
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Бабушка Зильзиля
1526907954
Дошутился! Но с утренним поносом выйдет))
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Урия Гип
1526908179
После такой ангины бегать ни - ни!
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acer2003
1526909753
Есть опять "отмазка" для Черчесова,опять потери )...
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Ilya Lapsin
1526910985
Всем вам здоровья.
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mihail200606
1526912198
Дзюба допи...елся..
Ответить
Федя Кабак
1526914765
У этого Дзагоева то понос, то золотуха!
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baden69
1526920900
«состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком Конфедераций», – сказал Безуглов. В том состоянии они из группы не вышли, так что хотелось бы, чтобы состояние было лучше, чем перед КК.
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zigbert
1526928726
Здоровья всем и хорошей подготовки к ЧМ.
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