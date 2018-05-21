Безуглов: «У Дзагоева небольшое воспаление в области мышц голени. У Дзюбы фолликулярная ангина»

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровье полузащитника Алана Дзагоева и нападающего Артема Дзюбы. Оба футболиста вчера прибыли с национальной команды на тренировочный сбор в Австрию, однако пока не провели ни одной тренировки.

«Найти полностью здоровых людей тяжело, сбор идет, болячки мелкие есть. Но проблемы только две пока. Это Алан Дзагоев, у которого небольшое воспаление в области мышц голени. Вчера и сегодня он тренировался индивидуально, но завтра, как мы планируем, он будет тренироваться в общей группе.

Что касается Артема Дзюбы, то у него фолликулярная ангина, он с ней сюда приехал. Терапия началась с первого дня. Пока есть температура, речь о тренировочном процессе вести не приходится. Сегодня будет контрольное исследование, посмотрим кровь. Надеемся, что будет лучше, лучше и лучше с каждым днем. Он получает терапию.

Субъективно Артем чувствует себя хорошо, но есть температура небольшая. Если для обычного человека данное состояние не является критическим, то на сборе такие нагрузки полноценно перенести сложно. Только поэтому пока придерживаем его. Но каждый день ждем улучшения.

В целом по состоянию игроков можно сказать, что приехали в хорошем состоянии. Лучше, чем бывает обычно. Постараемся, чтобы параметры стали лучше. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Будем все выявлять и корректировать. Ребята провели пять выходных, хорошо отдохнули, поэтому состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком Конфедераций», – сказал Безуглов.