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    Безуглов: «У Дзагоева небольшое воспаление в области мышц голени. У Дзюбы фолликулярная ангина»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о состоянии здоровье полузащитника Алана Дзагоева и нападающего Артема Дзюбы. Оба футболиста вчера прибыли с национальной команды на тренировочный сбор в Австрию, однако пока не провели ни одной тренировки.

    «Найти полностью здоровых людей тяжело, сбор идет, болячки мелкие есть. Но проблемы только две пока. Это Алан Дзагоев, у которого небольшое воспаление в области мышц голени. Вчера и сегодня он тренировался индивидуально, но завтра, как мы планируем, он будет тренироваться в общей группе.

    Что касается Артема Дзюбы, то у него фолликулярная ангина, он с ней сюда приехал. Терапия началась с первого дня. Пока есть температура, речь о тренировочном процессе вести не приходится. Сегодня будет контрольное исследование, посмотрим кровь. Надеемся, что будет лучше, лучше и лучше с каждым днем. Он получает терапию.

    Субъективно Артем чувствует себя хорошо, но есть температура небольшая. Если для обычного человека данное состояние не является критическим, то на сборе такие нагрузки полноценно перенести сложно. Только поэтому пока придерживаем его. Но каждый день ждем улучшения.

    В целом по состоянию игроков можно сказать, что приехали в хорошем состоянии. Лучше, чем бывает обычно. Постараемся, чтобы параметры стали лучше. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Будем все выявлять и корректировать. Ребята провели пять выходных, хорошо отдохнули, поэтому состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком Конфедераций», – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 15:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:52

      Здоровья всем и хорошей подготовки к ЧМ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 21 мая 2018, 19:41

      «состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком Конфедераций», – сказал Безуглов.
      В том состоянии они из группы не вышли, так что хотелось бы, чтобы состояние было лучше, чем перед КК.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 17:59

      У этого Дзагоева то понос, то золотуха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 мая 2018, 17:16

      Дзюба допи...елся..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 21 мая 2018, 16:56

      Всем вам здоровья.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 16:35

      Есть опять "отмазка" для Черчесова,опять потери )...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 мая 2018, 16:09

      После такой ангины бегать ни - ни!

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 мая 2018, 16:05

      Дошутился! Но с утренним поносом выйдет))

      2
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