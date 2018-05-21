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    Сарри – о словах президента «Наполи»: «Время вышло? Пожалуй, он прав в какой-то степени»

    Главный тренер «Наполи» Марицио Сарри ответил на слова президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, который призвал специалиста поторопиться с определением своего будущего.

    «Время вышло? Пожалуй, он прав в какой-то степени. Уже нужно думать о планировании следующего сезона.

    Дело в том, что я не знаю ничего о том, что произойдет в ближайшем будущем. В команде сейчас есть пять или шесть игроков, которые могут уйти, у них есть предложения. В ближайший месяц мы не будем знать, продолжат ли они выступать в «Наполи» или уйдут», – сказал Сарри.

    Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Челси» и «Зенита».

    Источник: Football Italia

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    21.05.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 мая 2018, 12:31

      че там думать иди в зенит у нас все равно больше сезона не задерживается тренера

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