Сарри – о словах президента «Наполи»: «Время вышло? Пожалуй, он прав в какой-то степени»

Главный тренер «Наполи» Марицио Сарри ответил на слова президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, который призвал специалиста поторопиться с определением своего будущего.

«Время вышло? Пожалуй, он прав в какой-то степени. Уже нужно думать о планировании следующего сезона.

Дело в том, что я не знаю ничего о том, что произойдет в ближайшем будущем. В команде сейчас есть пять или шесть игроков, которые могут уйти, у них есть предложения. В ближайший месяц мы не будем знать, продолжат ли они выступать в «Наполи» или уйдут», – сказал Сарри.

Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Челси» и «Зенита».